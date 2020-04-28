〈敦泰董事出脫持股〉客戶需求低預期大幅調整訂單 Q2展望下修至衰退

隨著疫情持續延燒，手機消費力道也降溫，驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 傳出遭客戶調整訂單，衝擊本季營運，敦泰今 (28) 日證實，原先預計第 2 季業績可望成長的態勢，因客戶調整訂單需求，預估將較上季衰退。

另外，證交所公告，敦泰大股東吉富控股昨 (27) 日申報持股轉讓，擬出脫手上全數持股 8206 張，持股比例將從 2.74% 全數歸零，轉讓後將不再有任何敦泰持股，由於吉富控股也占有敦泰一席董事，是第二大股東，此時申請出脫持股，是否與前景有壓相關，引起市場議論。

敦泰指出，客戶需求遞延，加上第 1 季比較基期高，本季展望下調至較上季衰退。

敦泰第 1 季受惠客戶追單，IDC(觸控暨驅動 IC) 出貨優預期，營收達 29.1 億元，季增 3.67%，年增 77.42%，創兩年半新高，不過，時序進入第 2 季，敦泰手機客戶受疫情干擾，且客戶上季建立的庫存尚未消化完畢，拉貨力道降溫。敦泰表示，受客戶調整訂單數量及出貨時程，第 2 季業績恐較上季下滑，展望趨保守。

上半年來看，敦泰 IDC 出貨仍受惠在客戶端滲透率提升、新品出貨暢旺帶動，已達去年一半，上半年整體營收與獲利表現，仍可持穩去年同期。

敦泰近期也積極發展非手機應用，包括穿戴式裝置、平板等，預計今年將有些微成果。