旅行社4月幾乎斷炊 雄獅、山富營收年減逾95% 雙創新低

旅遊業者陸續公布 4 月合併營收，如市場預期低迷，雄獅 (2731-TW) 今 (8) 日發布 4 月業績僅剩下 1.01 億元，月減 73.63%、年減 95.94%，續創歷史新低，山富 (2743-TW) 也僅剩 1090 萬元，月減 75.56%、年減 97.57%，同寫新低紀錄，新冠肺炎對旅行社衝擊劇烈，各家營收來源幾乎全面「斷炊」。

雄獅前 4 月合併營收 45.51 億元，年減 53.21%；山富為 7.4 億元，年減 56.86%。

雄獅董事長王文傑表示，此波疫情其實加快了雄獅從旅遊集團轉型到生活產業集團的速度，營運重心除了旅遊，將擴大涵蓋食品、伴手禮商品，短期先拚拉抬國內營收成長，而即便未來疫情過去，也不會再回到過去傳統旅遊業的營運型態。

即便雄獅是國內最大旅遊業者，但在疫情的強大襲擊下，日前已決定發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限為 7 億元，藉此充實營運資金。

雄獅總經理裴信祐說明，帳上現金充沛，若疫情持續下去仍可撐到明年底，現在要努力的是趕快振興國旅，除支應短期營收動能，日後入境遊開放時可奠定更好發展基礎。

雄獅也強調，在出境旅遊動能熄火之際，正積極發展國內的體驗旅遊經濟。