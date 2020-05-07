遭惠普申請假扣押資產 廣明申請暫緩遭美法院駁回

廣明 (6188-TW) 遭惠普 (HPQ-US) 指控意圖非法限制光碟機價格，雙方戰火持續延燒，據外電報導，惠普日前向法院申請假扣押廣明資產，廣明要求暫緩執行卻遭法院駁回，法院更要求廣明若違反規定，每日需支付 5 萬美元 (約新台幣 150 萬元) 罰款；廣明已向法院提異議最後未執行，但此舉已為二審增添變數。

外電報導，惠普向美國法院申請假扣押廣明資產，廣明在遞交美國聯邦法院的請求文件上表示，移交相關專利權和商標給惠普仍需獲董事會同意，未經美國休士頓法院批准，不會處置任何價值超過 10 萬美元的資產。

惠普對廣明緊追不捨，廣明正面迎戰，一審法官判決廣明需賠償惠普 3 倍賠償金，扣除相關費用，廣明需負擔 4.39 億美元，約新台幣 131.88 億元，若成真廣明獲利恐受劇烈影響，廣明對此上訴，而兩造雙方分別在上月底前遞交上訴、答辯狀，全案進入二審階段。

惠普 2013 年針對 2004-2009 年光碟機價格向 Sony、Toshiba、Hitachi-LG Data、Panasonic、NEC、Samsung、廣明及子公司提出反托拉斯訴訟，除廣明外，其餘公司皆陸續與惠普和解，根據當時陪審團認定，一審法官判決廣明需賠償惠普，廣明則重申捍衛公司及股東權益。

廣明強調，僅為客戶代工並未經手終端價格，美國司法部及台灣公平會都已認定廣明及子公司，並無違反美國或台灣不公平競爭法，也未受任何處分，強調與其它被告公司直接與惠普進行交易的商業模式不同。