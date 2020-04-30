路透：亞洲供油商擬添加「零價條款」將原油最低交易價定為零

《路透社》引述消息人士報導，為避免因負油價付出高額成本，亞洲原油供應商正於交易合約添加「零價條款」(zero price clause) 保護措施，將最低油價限制在零美元，且大多數亞洲買家對於維護賣方利益的新條款表示認同。

消息人士稱，亞洲部分地區部實質油價因大幅折價跌至近 10 美元，亞洲賣方為保護自身利益而頒布新條款，條款適用範圍包含各種原油等級，從低硫原油、超輕質凝析油，到俄羅斯和中東高硫原油皆涵蓋在內。

條款的核心概念在於，「任何情況下，每桶石油的價格都不會低於零，這些貨物最低只會以零美元價格交付。」

其中 4 位消息人士稱，目前該項條款與亞洲凝析油最相關，因超輕質原油在實物市場的表現較其他原油差，另外 2 名與中東石油交易相關人士稱，除了國營石油公司外，該地區原油賣方也要求將條款列入交易合約。

值得一提的是，儘管新條款維護賣家利益，大多數亞洲買家仍對新條款表示高度認同。

印度煉油廠相關人士認為買家必須接受零條款，不只原油賣家，買家也可能受到負油價的衝擊，因他們必須承受市場劇烈波動。

由於疫情壓抑需求加上庫存充裕，包含美國、加拿大、墨西哥和歐洲在內等主要大宗商品市場的油價已跌至每桶 10 美元，遠低於可比期貨價格，賣方只能以大幅折價來出售原油，且跌幅可能持續擴大，使現貨價格跌至每桶 0 美元以下。

根據標普全球普氏 (S&P Global Platts) 數據，3 月布蘭特原油平均價格為每桶 31.83 美元，4 月至今的平均價格為每桶 18.48 美元。

(圖：S&P Global Platts)

零價條款想法最初由北美幾家主要石油公司所提出，本月稍早為避免油價跌入負區間，參與美國頁岩油生產的幾家主要石油公司引入該項條款，避免出現花錢賣石油的尷尬窘境，傳出美國石油巨頭埃克森美孚 (Exxon Mobil Corp) 也包含在內。