〈能源盤後〉防疫封鎖措施緩解 需求回升 WTI原油大漲20%

週二 (5 日) 交易，能源期貨價格大漲，WTI 原油價格連續第五日上升，投資者押注在生產放緩與原油胃口逐漸增加上，係因政府開始放寬對企業的防疫封鎖限制。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「隨著更多經濟體開始重啟，原油所處局面頓時反轉，先前導致價格崩盤的力量 (需求下滑以及未能減產) 如今也完全相反，因潛在需求上升且產量下降。」

OPEC + 每日減產 970 萬桶的協議已正式啟動，且一些美國石油公司也宣布了自願減產的計畫，其中包括 ConocoPhillips (COP-US) 公司。

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 週一稍晚公布，某些零售商可望週五開放街邊取貨服務。(詳見：疫情露曙光！加州州長紐森：最快週五有條件開放部分商業)

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「需求被破壞的情形已經完全入價了，同時供應過剩的擔憂也慢慢緩和。原油價格似乎正在回升，且隨著燃料需求預期改善，油價還會持續上升。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.17 美元或 20.5%，收每桶 24.56 美元。

前一日 WTI 原油期貨價格上漲 3.1%，FactSet 數據顯示，週二 WTI 收盤價為最活躍契約自 4 月 17 日以來最高，也是連第五日上漲。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.77 美元或近 13.9%，收每桶 30.97 美元。前一交易日收高 2.9%。

The Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 引述媒體報導指出，商品數據提供商 Genscape 報告稱，俄克拉荷馬州庫欣 (WTI 原油交割地點) 的原油庫存增加了 180 萬桶，倘若週三 EIA 報告證實，此將為 3 月中旬以來增加程度最低的一週數據。

與此同時，德州鐵路委員會的委員週二拒絕按比例分配或削減德州原油供應量的提案。上個月開會時，Ryan Sitton 委員曾提議，在某些條件下，將州產量削減 20%，或約每日減產 100 萬桶。

德州鐵路委員會主席 Wayne Christian 週二反對該提案，他認為石油市場的問題「90% 是在需求端，在大眾不開車上路或不再次搭飛機之前，這問題不會解決。」

近幾週來，因原油供應過剩且儲油空間所剩無幾而導致原油價格承壓。Rystad Energy 首席分析師 Magnus Nysveen 表示，「現有的問題並沒有被神奇地解決，儲油空間仍有限，但還有幾週時間，因此隨著市場趨緊，我們很快就會看到對價格的影響。」

「市場現在仍很脆弱，但有件事情很清楚，我們已經撐過需求的底部，正在上漲的油價中體現了此點。」

這股樂觀情緒有助於市場克服中美日益緊張的關係，因中美關係再緊繃可能又會對原油帶來新的打擊。但儘管如此，Rystad 分析師表示，投資者對近期前景仍抱持謹慎，「我們的觀點是，原油價格的復甦是長期的。」

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 9.7%，收每加侖 90.13 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 11.6%，收每加侖 89.60 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 7.1%，收每百萬 Btu 2.134 美元。

天然氣期貨價格大漲 7%，係因週一晚間媒體報導肯塔基州 Fleming 縣的天然氣管道爆炸。