避免虧大了 原油ETF「棄近改遠」

今年油價暴跌，原油期貨更首度出現負油價，也因此，為了避免原油 ETF 出現超額損失或清算，國際原油 ETF 發行商緊急調整策略，紛紛將期貨合約棄近改遠。

4 月油價變動史上首見，尤以剛到期並創下首次負油價的 5 月原油期貨價格下跌 232%，引發原油期貨價格崩盤效應。放眼未來，負油價戲碼恐將再次重演，因為目前國際原油儲存業者紛紛表示，已經沒有任何地方可以儲油，6 月原油期貨價格仍有再度為負的機會。

原油 ETF 調整策略 避免超額損失

為了因應市場可能帶來的衝擊，原油 ETF 從上游的指數公司、ETF 發行商，乃至於下游期貨商均同步調整策略。國內方面，元大 S&P 石油 ETF (00642U) 及元大 S&P 原油正 2 ETF（00672L）均轉持至 12 月期貨合約。

國際方面，S&P Dow Jones 指數公司原油指數追蹤的 WTI(西德州原油)，6 月期貨調整至 7 月，因未來 6 月的期貨合約價格存在等於或低於零的可能性。

全球最大原油 ETF - 美國石油指數 ETF(USO)，也將 6 月合約轉成較遠月份，最長至明年 6 月。且由於申購人數暴增，不再增加新的股數，等同於封閉式基金，並進一步執行反向股票分割，將 8 股合併為 1 股，以確保 USO ETF 淨值可高於纽约證交所的最低持續上市要求。

此外，國際間追蹤原油 2 倍 ETF 中，ProShares 二倍做多彭博原油 ETF(UCO) 則是將近月期貨轉持至 9 月，亦有進行反分割，將 25 股合併為 1 股。

３倍 ETF 則是幾乎全數滅頂，3 月初 Wisdom Tree 2 檔 3 倍槓桿 ETF，在第一波原油下跌中，即已宣布清算下市，接續 ProShares Ultrapro 3X ETF、Velocity Shares 3X Long Crude Oil ETN，分別於 3 月中與 4 月底進行清算。

油價負效應恐再現 投資原油槓桿 ETF 須審慎評估

中國銀行原油寶雖然沒有槓桿的產品，但其持倉近月原油期貨逼近最後交易日才進行結算或轉倉，因此正面撞擊史上首見負油價情況，投資人因超額損失而提告。

期貨商亦預防油價「負不見底」恐產生大量的違約，陸續停止接受原油期貨近月新單交易並調高保證金，國內期貨經紀商之上手 JP Morgan、美國歷史最悠久的獨立期貨經紀商 R.J. O'Brien 即停止近月期貨新倉交易，國內多家期貨商亦同步跟進，實務上也影響到 ETF 追蹤指數。

元大投信表示，全球投資人在原油重挫時，有強烈的意願逢低搶進原油相關 ETF，提醒近期原油市場行情波動持續加劇，投資人在交易元大 S&P 石油 ETF(00642U) 與元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L) 前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險。此外，應特別注意折溢價過大所產生的價格收歛風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

尤其元大 S&P 原油正 2 ETF (00672L) 為槓桿操作，屬於高波動產品，該基金僅限於短線交易，不適合追求長期投資，且不熟悉本基金之風險及特性之投資人，投資人投資相關產品須更謹慎小心，並對產品有足夠認識後才投資。