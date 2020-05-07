〈玉山金法說〉民間投資冷 要靠四大需求支撐GDP保1%

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日召開法說會，面對疫情對經濟的影響，總經理黃男州表示，國內疫情控管得宜，但因景氣不明降低廠商投資意願，民間投資恐不如預期，所幸靠半導體等四大投資需求支撐，估台灣全年經濟成長率 (GDP) 仍有 1% 以上。

黃男州表示，疫情衝擊，全球經濟陷衰退，歐美經濟管制措施衝擊終端消費市場，IMF 預估，2020 年全球經濟成長率 -3%，其中，美國第一季經濟成長率 -4.8%，Fed 官員估計失業率大幅上升。川普政府推出超過 2 兆美元刺激方案，另 Fed 祭出無上限 QE 及 2.3 兆美元紓困計劃，有助透過政策降低衝擊。

中國第一季經濟成長率 -6.8%，黃男州表示，第二季雖已逐漸復工，惟恐面臨需求不振，加上貿易戰、債務問題等，中國經濟仍面臨多重挑戰。

黃男州進一步指出，全球金融市場回穩，顯示無系統性金融風險，然而病毒造成生活方式改變，未來經濟復甦的型態將視疫情後續發展及各國政策如何因應。

而台灣部分，黃男州表示，台灣第一季經濟成長率 1.54%。全球經濟衰退將衝擊外貿，而國內疫情控管得宜，主計總處預估 2020 年經濟成長率 1.3%~1.8%。第一季出口成長 3.7%，主要由電子零組件及資通訊帶動，因疫情持續時間不確定，全球需求下降將影響上游供應鏈，以致出口走弱。

黃男州表示，景氣不明降低廠商投資意願，民間投資恐不如預期，不過，所幸還有半導體、電信 5G、離岸風電、 台商回台投資等四大需求仍在，將帶動民間投資溫和成長。而疫情直接衝擊航空、觀光、百貨，並將間接衝擊各產業，政府透過紓困振興方案降低衝擊，也可以彌補民間消費動能不足，預估台灣全年 GDP 仍有 1% 以上。

