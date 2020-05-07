土洋法人對作 三大法人賣超7.6億元 外資大買三檔債券ETF

台股今 (7) 日上漲 67.94 點，收在 10842.92 點，收復 5 日線。內外資法人對作，外資賣超 18.29 億元，不過減碼手筆愈來愈小，而投信、自營商分別買超 9.28、1.41 億元，三大法人合計賣超 7.6 億元。其中，外資買超前三名都是債券 ETF。

台股今天一度大漲 115.89 點，最高來到 10890.87 點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1063 口至 10780 口，其中外資淨多單減少 2105 口至 37864 口。

外資買超前 10 名個股：群益 A 級公司債 22,000 張、國泰 A 級金融債 22,000 張、凱基金融債 21,970 張、聯電 21,629 張，其餘依序為群創、鴻海、宏碁、欣興、旺宏、義隆。

外資賣超前 10 名個股：友達 20,098 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 16,361 張、元大金 15,370 張、兆豐金 11,760 張、榮成 11,077 張，其餘依序為富邦 VIX、遠東新、中鋼、元大台灣 50 反 1、國產。

投信買超前 10 名個股：華通、聯電、欣興、晶電、凡甲、台表科、泰鼎 - KY、旺宏、國產、松翰。賣超前 10 名個股：晶技、泰碩、長興、台塑化、台塑、優群、禾伸堂、奇鋐、義隆、金像電。

自營商買超前 10 名個股：元大高股息、富邦 VIX、國泰美國道瓊反 1、華通、元大台灣 50、晶電、群創、鴻海、欣興、台積電。

自營商賣超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 遭賣 10 萬 6,761 張、富邦印度正 2 遭賣 11,272 張，其餘依序為元大 S&P 黃金正 2、元大滬深 300 正 2、元大 S&P 石油、街口 S&P 黃豆、國泰美國道瓊正 2、榮成、富邦上証正 2、元大中國債。