〈玉山金法說〉首季獲利年減12.9% 財富管理、信用卡成長動能強勁

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日召開法說會，首季稅後純益 45.4 億元，較去年同期減少 12.9%，不過，疫情仍帶來商機，讓玉山首季財富管理及信用卡兩項業務，年成長都超過兩成，成長動能強勁。

玉山金控首季自結淨收益 139.7 億元，較去年同期成長 3.6%，惟稅後純益 45.4 億元，較去年同期減少 12.9%。首季每股稅後純益 (EPS) 0.39 元、股東權益報酬率 (ROE) 10.40%、資產報酬率 (ROA) 0.71%。

針對首季稅後純益衰退，玉山金解釋，子公司玉山銀行及玉山證券獲利仍然保持穩健，玉山創投則是受疫情影響，因股票市場波動造成未實現損失。不過，累計 1-4 月自結稅後純益 61.4 億元，較同期減少 11.0%，EPS 為 0.53 元，衰退幅度已逐漸縮小。

存放款業務因跨境供應鏈移轉，加上台商資金回台專案，加速台商資金回台投資，存款與去年同期相較成長 9.6%、外幣存款成長 26.4%。放款相較去年同期成長 9.2%、外幣放款成長 6.5%。

此外，近期玉山配合政府政策，協助受疫情影響的民眾及中小企業申請振興或紓困貸款，並結合中小企業信保基金，協助中小企業取得營運所需資金。面對此波全球景氣下滑，玉山將持續審慎管理授信資產品質，截至 3 月底，玉山銀行的不良資產比率 (NPL) 維持 0.19%，逾期放款覆蓋率 615%。

玉山金控首季淨手續費收入 50.2 億元，較去年同期成長 23.3%，主要來自財富管理淨手收 24 億元，較去年成長 36.0%，創下歷年來首季新高。玉山專業的理專團隊透過長期穩健的資產配置，持續協助顧客面對波動劇烈的市場，期望共同度過這波疫情的影響。

首季信用卡淨手續費收入成長 4.1%，簽帳金額成長 22.0%，整體市占率提升至 15.4%，在信用卡有效卡及累積簽帳金額淨增量排名市場第 1，顯示玉山信用卡首創即時核卡、綁卡、自主管理等創新服務，深獲顧客喜愛。

在《銀行家雜誌》(The Banker) 最新公布的「2020 全球銀行品牌調查」，玉山信用卡以多元產品組合、結合科技創新及市佔率快速攀升，使玉山信用卡品牌價值榮登全球第 10 名。

玉山金總經理黃男州表示，新冠疫情影響海外、旅遊簽帳，但顧客對於數位交易需求增加，目前無論是辦卡、信貸、換匯等交易，均有超過 6 成的比例是在數位通路上完成。