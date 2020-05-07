土耳其央行動用外匯存底阻貶 里拉仍破歷史低點

土耳其目前是中東新冠肺炎 (COVID-19) 確診數最多的國家，在疫情衝擊下，通膨率和失業率上升、經濟成長緩慢，土耳其里拉承受愈來大的貶值壓力，迫使土耳其央行週二 (5 日) 宣布限制外資的外匯交易，並動用外匯存底出手阻貶，但土耳其里拉不但未見升值，反而在周四貶至歷史新低。

土耳其央行外匯存底淨額從今年初的 400 億美元大幅降至近 250 億美元，今年以來已從外匯存底中提取數百萬美元，用來支撐里拉，但里拉今年以來仍大跌 17%，週四 (7 日) 里拉更貶至 702496，創下歷史新低。

美元兌土耳其里拉日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券新興市場策略主管 Cristian Maggio 認為，截至 4 月 22 日，土耳其央行可能只剩下 14 億美元淨儲備，土耳其利率和匯率正面臨風險，如果美元持續走強，預期美元兌里拉可能會進一步來到 8。

去年中以來，土耳其央行已多次降息，4 月 22 日宣布再次降息 100 基點至 8.75%。日本瑞穗銀行認為，隨著土耳其央行連續不斷下調政策利率，里拉的實質利率已經處於負利率，而里拉的貶值恐將導致通貨膨脹，從而進一步降低實質利率，也引來里拉被拋售的風險。

里拉的不斷走低反映出投資者對該國經濟的擔憂，國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，土耳其經濟今年將萎縮 5%，失業率將達到 17.2%。但土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 4 月中旬拒絕了所有尋求從 IMF 織獲得幫助的建議，並聲稱土耳其的經濟具有彈性。但經濟學家表示，土耳其在缺乏承受經濟衰退和財政資源的壓力下，此舉實為不智。

此外，美國聯準會三月向墨西哥、巴西等多個國家的央行，提供美元掉期 (swap) 額度協議，共同擴大美元流動資金，但土耳其卻不在其中，「美元荒」的風險也使得投資者對里拉缺乏信心。

《經濟學人》智庫 (EIU) 表示，在疫情衝擊下，土耳其將經歷全年衰退，且大型旅遊業將崩潰，更會加重雙赤字和里拉的壓力，進而使得通膨加劇，同時預警里拉可能會繼續跌破歷史低點。