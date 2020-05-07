〈每日外資外匯觀點〉美元、日圓成避險新寵 黃金多頭暫歇兵

美國非農就業數據將在週五公布，市場關注今晚公布的初請失業金人數數據，在避險需求升高下，美元指數走高升破 100，但美元兌日圓連續第四天下跌；英國央行週四 (7 日) 召開貨幣政策決議會議，預期發布更低的經濟預測，英鎊維持在 1.235 附近震盪。

美元指數日 K 線。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，週四公布的美國初請失業金人數若超過 380 萬，可能拖累美元兌日圓下跌，並認為今天市場關注的焦點應放在英國央行的季度通膨數據上，可能發出警告，英國經濟損失已相當嚴重，將根據封鎖期的長短，為經濟成長和通膨設定不同的預期。

Lien 認為，英國央行將需要在今年稍晚擴大量化寬鬆的規模，而英鎊走勢將取決於英國央行行長貝利對進一步寬鬆的態度。

美國周三公布素有「小非農」之稱的 ADP 4 月就業人數驟減 2023.6 萬人，創下有史以來的最糟糕表現，美國勞工統計局周五將公布 4 月非農就業人數，市場預期將減少 2150 萬人，遠低於 3 月份的 70.1 萬人，失業率將從 4.4% 飆升至 16 %。

Kitco.com 分析師 Jim Wyckoff 表示，最新的就業數據顯示，目前在疫情大流行期間美國和全球經濟情況的糟糕。

金價本週再度跌落 1700 美元之下，道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 獲得更多供應，且隨着風險偏好增強和美元反彈，市場對黃金的興趣可能略有下降。

美國銀行認為，全球經濟前景惡化，歐元區經濟衰退更嚴重，儘管歐元匯價此刻被低估 10%，但年底前仍可能走貶，而且在外圍風險、主權風險低油價及長期歐元的市場地位都會使歐元處於疲軟，預估歐元兌美元未來幾個月將跌向 1.02。