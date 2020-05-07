台燿後市外資看好 重申買進並調高目標價

CCL 廠台燿 (6274-TW) 受惠伺服器、資料庫中心及基地台材料市場需求帶動，3 、4 月營收連創新高，美系及日系外資最新出爐報告中看好台燿發展，其中日系外資看好台燿第二季業績強勁，估第二季營收可望季增逾 2 成，重申買進，並調高目標價最高達 165 元

亞系外資發表最新報告，強調 5G 和數據中心雙成長引擎，將帶動台燿 2020 年業績高速成長，重申買進並調高今、明年獲利預估。

亞系外資表示，受需求和高階銅箔基板供給吃緊帶動，CCL 產業明顯進入上升趨勢，且台燿具強大客戶群，受惠伺服器與數據中心的復甦，還有 5G 基站市占率不斷增加，調升今、明年獲利預估。

美系外資報告則指出，台燿是 CCL 同業中營收成長表現最強勁，台燿成長來自美國超大型供應商的雲端需求，加上基地台增加，且台燿中高階產品也取得中國基地台 OEM 廠商更高指定採用率。

台燿計畫 5 月完成發行 18 億元可轉債 (CB)，發行目的是為將來產能擴張，顯示對未來業務發展具信心，CB 籌資完成後，若全數轉換成股權，可稀釋約 6% 獲利

台燿去年每股純益 6.92 元，董事會決議擬配息 4.60373477 元；台燿 2020 年第一季財報營收 44.74 億元，毛利率 22.82%，稅後純益為 4.25 億元，每股純益為 1.6 元。