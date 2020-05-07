美將加稅支應紓困？貝萊德警告：企業稅明年或升至29%

在華爾街地位舉足輕重的貝萊德 (BlackRock) 執行長芬克 (Larry Fink) 最近發表對美國前景的看法，他說儘管疫情讓美國企業處於糟糕的處境，但接下來還有更多壞消息，預言將出現大規模破產、閒置的飛機、謹慎的消費者，以及企業稅大幅提高到 29%。

《彭博》報導，知情人士透露，芬克最近在一場電話會議中做出上述警告。他表示，即使美國深陷經濟低迷，為了支應緊急財政刺激措施救助受困企業的紓困費用，明年恐怕不得不把企業稅大幅提高到 28% 或 29%。

川普政府在 2017 年推動一系列減稅，其中企業稅率降到 21%。

較低的稅率有助企業提高獲利，並透過發放更多股利和實施庫藏股的方式回饋股東。但在疫情拖累經濟、稅收減少的情況下，政府可能不得不對企業、甚至個人加稅。

貝萊德是全球最大資產管理公司，而芬克的發言在華爾街頗具影響力，也為美國總統川普提供對抗疫情的建言。在美國聯準會 (Fed) 穩定市場過程中，貝萊德也扮演重要角色，助 Fed 收購數十億美元資產。

知情人士透露，芬克預測美國經濟將出現一連串企業破產，他擔心 Fed 或許需要採取更多行動，以支撐經濟。

芬克認為，這場疫情可能在美國人心中留下長久的影響，人們搭乘大眾交通運輸工具或搭飛機的意願可能降低。據他所知，他認識的企業執行長今年沒有一位計劃出國。

通常薄利營運的餐廳業者為求生存可能更艱辛，必須設法在符合社交距離措施的情況下，吸引客人回籠。

芬克還擔心，經濟威脅日益擴大，可能進一步助長國族主義，對全球秩序造成更大影響。

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