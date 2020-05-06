南茂Q1純益季增34.5% 每股賺0.98元

封測廠南茂 (8150-TW) 今 (6) 日公告第 1 季財報，受惠客戶對面板驅動 IC 與記憶體需求增加，加上業外收益挹注，單季稅後純益 7.13 億元，季增 34.53%，年增 2.68 倍，每股純益 0.98 元，近 3 季高點。

南茂第 1 季營收 55.87 億元，季增 0.29%，年增 25.21%，毛利率 22.74%，與上季持平，年增 7.76 個百分點，營益率 16.11%，季減 0.06 個百分點，年增 8.98 個百分點；稅後純益 7.13 億元，季增 34.53%，年增 2.68 倍，每股純益 0.98 元。

從營收占比來看，南茂第 1 季面板驅動 IC(DDIC) 相關封裝占比 30.4%，DRAM 與 SRAM 占比重約 20.1%，快閃記憶體占比 22%，混合訊號晶片占比約 10.5%，金凸塊占比約 17%。從第 1 季產品應用來看，智慧行動裝置占比約 36%，電視 19%，運算 12%，車用和工業 11%，消費類 22%。

展望本季，南茂董事長鄭世杰表示，疫情雖使產業及市況不確定性高，但居家隔離等防疫措施，將帶動各類記憶體應用相關需求增加，需求持穩；DDIC 方面，大尺寸面板驅動 IC 近期終端需求趨緩，中尺寸則受惠居家辦公與線上教學趨勢，需求穩健，小尺寸需求因手機終端銷售減緩而偏弱，估第 2 季營收將持平上季或下滑個位數百分比，稼動率約 76-79％。

南茂也公告 4 月自結營收 18.54 億元，月減 5.72%，年增 18.9%；前 4 個月累計營收 74.41 億元，年增 23.58%。