三安光電Mini LED打進三星供應鏈

三安光電周四 (7 日) 面對投資界提問時表示，公司目前 Mini LED 產品已供應給三星，至於其他客戶有的還在驗證，有的已少量出貨。同時繼三星後，三安光電也與 TCL 華星簽約共同合資成立聯合實驗室，進行 Micro LED 顯示技術的開發。

由於市場傳出蘋果可能在 2020 年底或 2021 年初推出 Mini LED 背光的 10～12 吋 iPad 及 15～17 吋 MacBook，使得 Mini LED 技術有機會在消費性電子產品中發光。

而根據 Yole 預測，到 2023 年，Mini LED 智慧手機、汽車螢幕、電視和顯示器的出貨量將分別達到 2410 萬、3570 萬、640 萬和 1450 萬個。而 LED inside 則預估到 2023 年，Mini LED 市場規模將超過 10 億美元，2018～2025 年 Mini LED 產值年複合成長率逾 46%。

(資料來源: LED inside,)2017～2023 年 Mini LED 市場規模預測 (百萬美元)

看好這潛在商機，三安光電已在去年 4 月宣布將投資人民幣 120 億元在湖北葛店建設 Mini/Micro LED 外延與晶片生產基地。

受惠於 LED 產業鏈成熟的優勢，Mini LED 背光成本是同尺吋 OLED 背光的 60%～80%，以 65 吋 4K 面板為例，2 萬顆 Mini LED 背光電視面板成本約 860 美元，而 5.5 代 OLED 背光同規格的模組成本約 1100 美元。產業界認為 Mini LED 有機會取代 OLED 成為大尺吋電視面板的主流技術。

長期來看，依照每片 4 吋 LED 外延片 70% 的利用率計算，如果 10% 的終端採用 Mini LED 背光技術，電視和電腦螢幕一年將分別消耗約 390 萬和 89 萬片的 4 吋產能，相當於全球龍頭三安光電年產能的 40%～50%。