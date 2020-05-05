〈台股盤前〉震盪難免 季報優異及景氣步出谷底個股優先布局

台股昨 日的 5 月第一個交易日出現收長黑的走勢，權值股三王成為外資大舉提款的 ATM，且收盤大跌，證券分析師黃漢成說，台股目前在 1 萬 1000 點之前的賣壓沈重，短線上趨於震盪以防疫股為焦點，但就中長線布局而言，則以產業景氣循環向上及財報優異的個股為主。

黃漢成說，如昨日公布今年第一季財報的國巨 (2327-TW) 每股稅後純益達 5.51 元，而牧德 (3563-TW) 2020 年第一季財報，稅後純益為 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益為 5.3 元；牧德也公布 4 月營收達 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，也為近 10 個月以來新高。

台股昨日早盤開在 10781.51 點，也成盤中最高點，最低 10658.5 點，收在 10720.48 點，下跌 271.66 點或 2.47%，全場成交值 1910.91 億元；權值股三大天王走勢則相對疲弱，包含台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 與鴻海 (2317-TW) 等個股走跌作收，大立光更跌破 4000 元整數關卡收在 3875 元，跌幅達到 5.72%，外資大賣超大立光 542 張。

證券分析師黃漢成說，台股由低波段低點反彈以來，漲點已達 2759 點，蓄積的獲利回吐賣壓及對新冠肺炎疫情擴散全球的疑慮都不輕，短線上趨於震盪以防疫股為焦點，但就中長線布局而言，則以產業景氣循環向上及財報優異的個股為主。

至於今早收盤美國股市開低走高，可望帶動部分投資人的信心回籠，今早在美股尾盤，四大指數上演逆轉行情「黑翻紅」，那指、費半指數收漲逾 1%，道瓊近乎持平。

美股四大指數今早收盤表現，美股道瓊指數上漲 26.07 點，或 0.11%，收 23,749.76 點。標普 500 指數上漲 13.72 點，或 0.48%，收 2,844.43 點。那斯達克指數上漲 105.77 點，或 1.23%，收 8,710.72 點。費城半導體指數上漲 16.90 點，或 1.03%，收 1,661.30 點。