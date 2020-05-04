〈台股盤後〉電金傳尾盤全倒 防疫概念股獨木難撐 仍失守5日線

受美股連假期間大跌，加上電子盤下挫，電金傳三大族群賣壓沉重，蘋概三王也重挫，台股今 (4) 日開低震盪，一度大跌逾 300 點，防疫概念股再度成為資金追捧焦點，支撐台股收斂跌勢，不過終場仍下跌 271.66 點或 2.47%，收在 10720.48 點，失守 5 日線，成交量 1896 億元。

蘋概三王台積電開盤隨即跌破 300 元大關，終場下跌 3.11%，以 295 元作收；大立光也跌落 4000 元關卡，跌幅逾 5%，失守 5 日線；鴻海收跌 74.5 元，跌幅 3.24% 或 2.5 元。

其他權值股方面，和泰車跌逾 7%，瑞昱、友達、中租 - KY 也有挫逾 5% ，亞德客 - KY、旭隼、華邦電、儒鴻、智邦等則達 4% 以上。

今日盤面仍以防疫概念股表現最強勢，漲停家數超過 10 家，包括寶齡富錦、合一、生華科、康那香、恆大、台耀、台康生、盛弘、高端疫苗、毛寶、中化生、中天、易威及熱映；生達、瑞基、大江等則也有逾半根漲幅。

個股方面，佳世達擬以每股 30 元收購網通廠明泰 19% 股權，由於溢價幅度高達 35%，明泰跳空衝漲停 24.35 元，與明泰相關聯的仲琦也亮燈漲停、友訊收漲逾 5%。

法人表示，台股受到美股大跌影響，面臨補跌壓力，雖然指數在 10700 點有支撐，但若國際股市持續疲軟，台股也會受到波及，另外，上市櫃財報、4 月營收陸續公布，可關注基本面較佳的個股。