〈台股盤中〉防疫概念、生技股全面噴發 10800點多空你丟我撿

美股、亞股早盤接連陷入偏多整理，台股今 (6) 日開平低盤後，一度下跌近 70 點回測 10700 點關卡，所幸防疫概念、生技族群全面發動維繫多方人氣，指數隨即翻紅收復 10800 點關卡，盤中多空上演你丟我撿戲碼，成交值放大至 1850 億元左右，法人指出，大盤越近年初套牢區越難以克服，不過，多方人氣仍強勁。

從次族群來看，防疫概念股強者恆強，即便族群有過熱之虞股價仍不斷創高，恆大、康那香和毛寶再度亮燈漲停，美吾華漲逾 7%，南六、花仙子漲逾 6%，新麗也漲逾半根停板。

在疫苗和藥物開發題材下，原料藥族群熱度蔓延至生技股，台耀、亞諾法、中化生、訊聯、盛弘、永日、優盛等再度漲停，全宇生技 - KY、生達漲近 9%，藥華藥、寶齡富錦和加捷生醫一度漲停，合一、順藥、基亞、健亞、懷特、美時、保瑞和佰研漲逾半根停板，旭富、神隆和易威漲超過 4%，生泰和生展則漲 3% 上下。

上市 19 類中的化學生技醫療股，成交比重達 11%，僅次電子股。

橡膠族群在醫療手套需求增加且利差擴大的帶動下，再度出現積極買盤進場，南帝和申豐再強彈 8% 上下，國際中橡也漲逾 3%。

電子股雖未積極表態，仍有一定的多頭駐足，占大盤的成交比重約 58%，其中，二線光學鏡頭廠表現不俗，先進光大漲超過 8%，新鉅科漲逾 3%，聯一光和今國光均有 1% 漲幅。砷化鎵族群宏捷科漲逾 2.5%，聯亞和穩懋穩在盤上，僅全新暫時遭壓在盤下。

元大投顧指出，近期多頭追價意願明顯降低，由補漲股接棒，所幸月線正在上揚，對指數有助漲功能，預期大盤均線糾結期間將呈現典型區間震盪來回格局，尤其美國總統川普再度掀起關稅議題，股市波動仍不小。

國泰證期研究部則認為，川普揚言對中國加徵關稅，主要是因 11 月大選持續逼近，須將對防疫不利的過錯轉向中國，然而，若股市因貿易戰再度大跌，預期川普仍會為尋求連任積極釋出利多促使股市向上，因此，對此訊息面不應過度恐慌，震盪拉回仍提供良好的進場機會。