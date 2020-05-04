曾操刀日月光、宏碁大型聯貸案 花旗張聖心兼任亞太區企金總裁

花旗集團宣布，花旗 (台灣) 銀行總經理張聖心將兼任亞太區企金事業群總裁，借重其累積多年的市場經驗與深厚的客戶人脈，協助花旗拓展亞太區的企金業務，過去在張聖心的操刀下，包括宏碁、日月光併購矽品等重要聯貸案，都由花旗統籌主導，厚植不少客戶實力。

張聖心在 1989 年以儲備幹部的身分加入花旗銀行，在花旗 (台灣) 銀行服務超過 30 年，是花旗一手栽培、土生土長的「花旗人」，過去曾執掌過花旗 (台灣) 銀行企業金融處處長、企金事業群副總，2010 年更獲拔擢升任總經理，成為花旗台灣區首位女性總經理。

張聖心在花旗主要職掌企業金融相關業務，擅長集團跨國資源整合，替花旗爭取到重量級的上市公司大客戶，包括和碩、光寶科、日月與宏碁等大型聯貸案都由花旗籌辦，讓以企金見長的公股銀行羨煞不已，是少數可媲美公股銀的外商銀行。

花旗亞太區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人 Jan Metzger 表示，期待新的人事任命可協助花旗建立更穩固的客戶關係，花旗亞太區在過去 12 個月完成 1000 億美元的併購案，並為亞洲客戶自資本市場籌措 1500 億美元的資金。

花旗集團表示，張聖心兼任亞太區企金事業總裁將有助花旗更深入了解行業趨勢及市場知識，並協助集團進一步為客戶量身訂做其特定需求，提供源源不絕的跨境創新與本地金融解決方案。