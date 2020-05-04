華新科砸6.68億元買華東高雄廠房 擴高階MLCC預計Q4投產

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (4) 日公告，斥資 6.68 億元，向關係企業華東 (8110-TW) 購買高雄加工區 A15 部分廠區，將用以擴充高階積層陶瓷電容 (MLCC) 產能，而華新科今日也公告每股擬發放 5.5 元現金股利。

華新科發言人李定珠表示，近年被動元件市場的供需趨勢改變，需求應用層面擴大，必須做出市場產品區隔，而華東 A15 廠房與華新科高雄廠區相近，加上先前早已租用，因此在擴產需求下，決定直接購買部分廠房及廠房工程設施。

據了解，華新科此次購買廠區面積約 1.1 萬坪，交易總金額約 6.68 億元，預估第三季底前完成交割、第四季完工投產，包括 MLCC 與辦公所需空間，添購廠房的價款及設備將由先前募得的 CB 支付，而華東出售廠房，可認列 0.12 億元的處分利益，估貢獻每股純益 0.02 元。

華新科因應需求暢旺，擴產計畫提前到第 2 季展開，預計到年底擴產 10-15%，月設備產能上看 550 億顆，而以各地產能比重來看，目前台灣中國約各半，但待高雄新產線投產後，預計台灣產能比重可望來到 6 成左右。

而華新科今天也同步公告股利政策，每股擬配息 5.5 元，以去年每股純益 13.72 元計算，配發率約 4 成以今日收盤價 209 元估算，現金殖利率約 2.6%。