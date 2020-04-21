任天堂計畫增產Switch 預估增加1成

「宅經濟」過熱下，造成遊戲機大缺貨。日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 決定增產 Switch 主機，已請代工廠及零件供應商們加緊生產，預估增加 1 成水準。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球有許多人窩在家中玩遊戲打發時間。根據《日本經濟新聞》報導，有 Switch 主機的主要零件廠表示，任天堂已通知各家供應商 2020 年 Switch 主機的生產台數將較 2019 年增加 1 成左右。過去 2019 年 Swtich 系列主機的生產台數約 2 千萬台。

任天堂股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

任天堂向日本經濟新聞表示，雖然他們希望廠商們增產，但有部分零件供應難以掌握，Switch 主機的供應量仍有無法估計的部分。

似乎有部分零件供應商在今年 4-6 月拿到的訂單，是原本計畫的 1.5 倍。有知情人士透露，這是為了供應鏈出現混亂來作準備，所以也有提前進行調度的動作。

Switch 主機從今年 2 月的上旬開始，就持續在日本國內外出現供不應求的情形。根據日本「Kakaku.com Trend Search」的調查資料，網購上的主機價格從 2 月中旬就開始上揚；當局在 4 月 7 日發出「緊急事態宣言」之後，Switch 主機在東京等地的行情更較廠商定價高出約 1 倍之多。

日本任天堂在 4 月 14 日時宣布，因受肺炎疫情影響而暫停日本國內供應的 Switch 主機，又將重啟出貨。消費者若在任天堂的直營網站訂購主機，預定在 4 月下旬至 5 月中旬就能拿到。

受到外出禁令等影響，全球對於電玩的需求量大增。根據尼爾森公司調查，美國人玩遊戲的時間增加了 45%，法國人玩遊戲的時間也增加了 38%。

日本電玩媒體「Fami 通」的調查也顯示，Switch 熱門遊戲「集合啦！動物森友會」自 3 月 20 日上市 3 週後，在日本就賣出超過 300 萬套的實體軟體。

任天堂 Switch 主機的供應鏈已擴及中國及東南亞，主要零件供應商雖表示會盡力增產，但是工廠集中的馬來西亞及菲律賓因受當地的外出禁令影響，相關零件也很可能無法如期取得。