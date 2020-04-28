美國銀行：預估美Q1 GDP萎縮7% Q2恐加速衰退30%

《彭博》報導，美國商務部將於週三 (29 日) 公佈 Q1 GDP 增長率，由於政府為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 的擴大，持續採取封鎖及社交距離等措施，並對商業活動造成重創，美國經濟分析局 (BEA) 預估，第一季 GDP 恐將衰退 3.8%，創下自金融海嘯以來的最大跌幅。

美國 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

經濟學家預估，疫情對於美國經濟的衝擊，仍將持續至第二季，而經濟學家認為，美國第二季 GDP 衰退的幅度，仍將取決於重啟經濟活動的日程，以及景氣恢復的狀況。市場上對於 Q2 GDP 的最差預估值為衰退 65%。

在疫情爆發之前，美國正經歷史上最長的經濟擴張，但隨著疫情於美國擴大，導致消費需求萎縮、製造業生產大幅衰退，且失業人口亦快速攀升。而美國聯準會的課題，也由如何維持經濟成長，轉向為如何避免經濟進一步惡化。

美國銀行經濟學家 Michelle Meyer 預估，Q1 GDP 恐將報 -7%，Q2 GDP 則將進一步萎縮 30%，而第一季 GDP 出現負值，表示景氣循環將開始陷入衰退。

在疫情爆發之前，美國總統川普對於強勁的就業市場及經濟成長表示樂觀，2019 年底 GDP 增長至 21.7 兆美元，遠高於 2007-2009 年金融海嘯前的 14.7 兆美元。

但是，在過去 5 週以來，美國初領失業金人數累計超過 2600 萬人，創下自經濟大蕭條以來的最差表現，持續重挫的油價更導致製造業陷入泥沼。史丹佛大學經濟學家 Robert Hall 表示，美國經濟正在面臨重大衝擊。

美國初領失業金人數、美國失業率 (圖：Bloomberg)

哈佛大學經濟學家 James Stock 則呼籲政府擴大肺炎病毒篩檢，他表示，失業率高於 10% 的情況，預估將會持續一陣子，甚至可能攀升至超過 15%，並對經濟造成嚴重損害。

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