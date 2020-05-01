〈美股早盤〉美4月Markit製造業PMI跌至36.1 道瓊早盤跌逾400點

蘋果 (AAPL-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 於週四 (30 日) 美股盤後公佈財報，由於蘋果營收表現平淡，且亞馬遜獲利亦遠低於市場預期，造成兩間公司股價皆下跌，蘋果於週五 (1 日) 開盤下跌了 2.54%，亞馬遜則下跌 4.93%，並拖累整體科技類股走勢。

此外，IHS Markit 於週五 (1 日) 公佈美國 4 月份製造業 PMI 指數終值，報 36.1，低於初值 36.9，且較 3 月份的 48.5 大幅衰退。由於經濟數據表現不佳，以及科技類股的走弱，週五 (1 日) 美股早盤 4 大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 400 點，台積電 ADR 下跌 1.47%。

新冠肺炎疫情

中國湖北省週五 (1 日) 召開疫情防控例行記者會，宣布自 5 月 2 日零時起，將湖北省疫情防控應急響應等級由一級降至二級，消息發布後，目前中國全國 31 個省份已全數解除一級警戒。

另外，據消息人士報導，美國多家機構高官於週四 (30 日) 召開會議，制定報復中國的戰略，研擬向中國求償數十億美元的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情損失。此外，川普總統亦表示，為懲處中國在疫情爆發時的不良應對方式，威脅向中國征收新的關稅。

為了疏緩疫情對經濟造成的損害，美國國會正在規劃新一輪紓困方案，眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四 (30 日) 表示，將為州、市政府提供 1 兆美元資金，在未來四年幫助地方政府因應肺炎疫情造成的後續影響。

截至台北時間週五 (1 日)22 時許：

道瓊指數下跌 425.41 點或 -1.75%，暫報 23920.31 點

那斯達克下跌 176.65 點或 -1.99%，暫報 8712.91 點

標普 500 下跌 49.61 點或 -1.70%，暫報 2862.82 點

費半下跌 50.06 點或 -2.89%，暫報 1681.49 點

台積電 ADR 下跌 1.47% 至每股 52.36 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.620%

紐約輕原油上漲 6.26% 至每桶 20.02 美元

布蘭特原油上漲 1.13% 至每桶 26.78 美元

黃金下跌 0.38% 至每盎司 1687.80 美元

美元指數下跌 0.04% 至 98.985 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 2.54%，達 286.47 美元。

蘋果於週四 (30 日) 美股盤後公佈 2020 財年第二季財報，營收報 583 億美元，和去年同期 580 億美元相比幾乎持平。蘋果並未提供第三季財測。此外，蘋果表示，將在疫情期間持續執行庫藏股，目前已授權增加執行規模 500 億美元，以及每股 0.82 美元股利。

蘋果 Q2 財報關鍵數據

EPS：調整後每股 2.55 美元 vs. 調整後 2.26 美元

營收：583 億美元 vs. 545.4 億美元

毛利率：38.4% vs. 38.4%

埃克森美孚 (XOM-US)

埃克森美孚早盤下跌 2.10%，達 45.28 美元。

埃克森美孚於週五 (1 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於石油價格重挫至歷史低點，該公司 Q1 報稅後淨損 6.1 億美元，以及每股虧損 0.14 美元。埃克森美孚於去年同期獲利報 23.5 億美元，及每股盈餘 0.55 美元。

埃克森美孚於 4 月份削減了 2020 年的資本支出計劃，由 330 億美元，削減 30% 至 230 億美元，此外，該公司亦表示將減少 15% 的營業費用。

波音早盤上漲 0.70%，達 142.57 美元。

由於肺炎疫情導致航空旅遊需求萎縮，波音 (BA-US) 於週四 (30 日) 宣佈，為了減輕疫情對營運所造成的損害，計劃發行金額達 250 億美元的債券，為史上最大的發行規模，且表示暫時不會尋求政府的紓困資金。

波音 CEO Dave Calhoun 表示，受到政府刺激政策的激勵，疏緩了信用市場的壓力，因此，波音計劃透過發行債券，以籌措營運所需的資金。波音宣佈，將發行 7 檔債券，發行年期為 3 年至 40 年區間。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 36.1，預估 36.7，前值 36.9

美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 41.5，預估 37.5，前值 49.1

美國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析：

MRB Partners 分析師 Phillip Colmar 表示，股市於近日的上漲，由於缺乏基本面的支持，因此在短期內將有下行的風險，並呼籲投資人應抱持謹慎的態度。此外，許多國家皆已開始討論重新開放經濟，但是，能否安全地重啟經濟活動、以及生產量能否恢復至疫情前的水準，將取決於肺炎病毒的治療疫苗是否能順利開發並普及。

針對近日美股的上揚，Stifel 分析師 Barry Bannister 預期，S&P 500 指數持續上漲的空間有限。他表示，由於聯準會的低利率寬鬆政策，向市場注入了流動性，造成公債殖利率下跌，使得股市成為相對具有吸引力的投資標的，因此，儘管企業獲利前景不佳，但近日來股市卻仍舊上漲。

LPL Financial 分析師 Ryan Detrick 亦表示，自 3 月份的低點以來，股市已上漲了超過 30%，也就是說，在接下來的幾個月，股市修正回跌的風險將相當高。