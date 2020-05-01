IDC：受疫情衝擊 Q1全球智慧型手機出貨量年減11.7%

根據國際市場研究公司 IDC 在週五 (1 日) 發布的報告顯示，在 2020 年第一季，全球智慧型手機出貨量年減 11.7%，至 2.758 億部智能手機，創下有史以​​來最大的年減幅度。

儘管第一季的出貨量通常會出現季度下滑，最近三年的平均季減幅度在 15% 至 20% 之間，但在 2020 年第一季卻創下史上最大的年減幅度，因為新冠肺炎疫情從今年的第一季開始，同時第一季也是中國疫情的高峰，在第一季末，更擴展到全球其他地區。

從地區上來看，今年第一季出現最大跌幅的地區是在中國，出貨量年減 20.3%。由於中國占全球出貨量的近四分之一，因此對整體市場產生了巨大影響。全球對中國慧型手機供應鏈的依賴也引起了重大問題。其他地區像是美國和西歐，出貨量則分別下跌了 16.1% 和 18.3%。

IDC 全球移動設備研究總監 Nabila Popal 表示：「最初最初僅限於中國的供應方問題已經演變為全球經濟危機，需求方面的影響在本季度末開始顯現。儘管中國的供應鏈於本季度末開始恢復，但全球主要經濟體已完全陷入封鎖，導致消費者需求趨於平緩。在這樣不確定的時期，消費者支出謹慎，智慧型手機購買很難不受影響，需求的下降加上全球零售商店的停業，對包括手機在內的所有消費設備市場都產生了巨大影響。供應商也重新估算對 2020 年的展望。」

從各廠商來看，三星在 2020 年第一季售出了 5,830 萬部智慧型手機，儘管年減 18.9%，但仍以 21.1% 的市占率重新奪回了第一名，主要歸功於 Galaxy A 系列仍持續取得成功，5G 旗艦產品 Galaxy S20 的較高價格也有助於增加利潤。

華為在全球智能手機市場上仍排名第二，出貨量年減 17.1%，市占率為 17.8%。該公司通過對 Mate 30 和 P30 系列以及 Honor 的 V30 和 9X 系列進行降價，以及多樣化的線上線下通路組合來降低經濟下滑的影響。

蘋果 (AAPL-US) 在今年第一季則售出了 3670 萬部 iPhone，從而以 13.3% 的市占率位居第三，出貨量僅下滑 0.4%，這是前三大供應商中最低的年減幅度，主要歸功於 iPhone 11 系列的持續成功。