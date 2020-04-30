手機晶片雙雄同步看好5G手機晶片出貨 可望推升今年獲利成長

手機晶片大廠高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 陸續在本周對 5G 市況做出最新評論，同步看好今年全球 5G 手機總量可達 2 億支，維持與疫情爆發前的看法一致，也強調 5G 手機晶片價格提升，有助兩家公司今年獲利成長。

聯發科本周召開法說，執行長蔡力行重申，今年全球 5G 手機銷量約上看 1.7 至 2 億支，而手機晶片大廠高通看法更樂觀，估全球出貨總量將達 1.75 至 2.25 億支，低標與高標都比聯發科積極，至於研調機構則預估以今年手機市場 15.7 億支計算，5G 手機數量約 1.6 至 2.35 億支，看法略優於兩家晶片大廠。

高通指出，目前已簽訂的 5G 授權合約已達 85 筆，超過 45 家廠商已經陸續對發表或推出裝置，且手機晶片銷售單價已從原本 23 美元，攀升到 31.8 美元。

聯發科也認為，今年中系、非中系品牌廠均力推 5G 手機，可望帶動晶片出貨逐季成長，同時價格高也將推升獲利提升；聯發科就預估，第 2 季毛利率高標上看 44%，較上季預估值高標 43.5% 再提升，顯見獲利向上趨勢不變。

同時，外界也關注中國市場需求，高通對此也釋出好消息，認為中國市場已恢復正常水準，聯發科也指出，中國客戶訂單需求很好，且已從中系客戶爭取許多訂單，顯見消費力道逐步回溫，隨著歐美地區、新興市場疫況放緩，晶片需求將更值得期待。