盤前財經大事搶先讀2020年05月04日

今日操盤前瞻

台灣 4 月 PMI

中國股市休市

美國 3 月耐久財訂單

法說會：立積、群電

精測 4 月營收 3.43 億元 年增 64.6% 創同期新高

測試介面廠精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布 4 月營收 3.43 億元，月增 1.4%，年增 64.6%。受惠 5G、伺服器需求延續，精測 4 月營收創同期新高，今年以來每月營收均維持正成長，且第 2 季營收可望續揚，法人估季增約 1 至 2 成。閱讀全文...

〈台股風向球〉川普投顧重掌主導權 + 五窮月報到 當心亂流干擾

過去一周台股資金行情強強滾，4 月上演驚奇反彈行情，進入傳統的五窮月，隨著台幣飆漲至近 2 年高點，資金行情可望維持熱度，惟「川普投顧」卻又釋出美國可能對中國加稅的訊息，對盤勢增添雜音。閱讀全文...

〈觀察〉5G 通訊引領新需求 PCB 業者資本支出不手軟

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 去年每股純益 6.05 元，但每股僅擬配 1.8 元現金股利，盈餘配發率 31.4%，而不只瀚宇博，多家 PCB 廠股利配發金額都偏低，但同時積極擴充資本支出，外界解讀，在新冠肺炎疫情擴散下，各廠積極保留現金，但同時積極擴產，瞄準未來 5G 技術帶來的新商機。閱讀全文...

〈觀察〉疫情干擾景氣循環 晶圓代工產業下半年恐旺季不旺

晶圓代工廠上半年均未受疫情衝擊，客戶需求仍強，但受疫情帶來的不確定性影響，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 與世界先進 (5347-TW) 均保守看待下半年。閱讀全文...

〈觀察〉連鎖大飯店恐連環倒？二個理由有望見止血點

台南知名五星級老牌飯店大億麗緻酒店周五無預警宣布 6 月底熄燈，再次震撼觀光市場，今年新冠肺炎蔓延以來，包括亞都 (5704-TW) 旗下台中亞緻大飯店、桃園 40 年老牌飯店晶悅 (2718-TW) 均無預警歇業，顯示即便是經營體質一向優異的傳統大型業者，仍難以抵擋疫情。閱讀全文...