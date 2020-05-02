環球晶Q1每股純益可望優上季 Q2營收估持續成長

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 第 1 季受惠醫療、遠距工作等應用推升，營收微幅季增 0.1%，外資估單季 EPS 將超過 6.6 元、上看 6.9 元，可望優於去年第 4 季表現，營運回溫，在客戶持續提前拉貨，以建立安全庫存之下，第 2 季營收估將持續成長，法人估季增逾 4%。

環球晶 3 月受惠醫療相關零件需求劇增，遠距工作應用需求暢旺，加上 2 月還未全面復工、基期較低，帶動營收月增 18%，寫近 6 個月新高；第 1 季營收 135.15 億元，季增 0.1%，年減 13.32%。外資估單季 EPS 將超過 6.6 元，最高上看 6.9 元。

環球晶指出，從第 2 季接單來看，部分客戶為求庫存穩定，持續建立安全庫存，盼能穩定出貨、提前取得貨源，以避免突發性的供應鏈缺口，其中，主要動能來自醫療相關零件、遠距工作相關應用。

在客戶需求暢旺下，環球晶第 2 季 12 吋、6 吋產能滿載，8 吋則趨近於滿載，估第 2 季現貨價可能持平至微幅成長。

外資指出，由於客戶憂心供應鏈斷鏈，急於備庫存，也使環球晶第 2 季需求力道強勁，營收可望優於往年同期，估第 2 季營收將季增逾 4%，且客戶提前拉貨的情況可望延續至第 3 季。

不過，也有外資認為，若下半年需求未能大幅反彈，最快第 3 季就可能出現庫存修正情況，也將影響現貨價表現。

環球晶將於下周二 (5 日) 召開法說，除公布首季財報外，市場將關注客戶庫存水位、長約客戶拉貨情況，及各尺寸產能需求、對後市需求能見度等。