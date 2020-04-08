醫療、遠距應用需求增 環球晶3月營收寫6個月新高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 50.47 億元，由於醫療、遠端應用需求成長，加上 2 月還未全面復工、基期較低，帶動營收月增 18%，年減 10.93%，寫近 6 個月新高；第 1 季營收 135.15 億元，季增 0.1%，年減 13.32%。

環球晶表示，醫療相關零件需求劇增，加上遠距工作等應用，帶動筆電、PC 需求，且部分客戶甚至為求庫存穩定，避免突發性的供應鏈缺口，持續建立安全庫存，加上中國昆山廠逐步復工，推升 3 月、第 2 季營運表現，目前海內外各廠均已近滿載生產，持續供應客戶強勁需求。

環球晶母公司中美晶也公告 3 月營收 56.69 億元，月增 17%，年減 9.9%，其中，太陽能產品營收 6.23 億元，月增 9.8%，年減 0.5%。中美晶第 1 季營收 152.78 億元，季增 0.2%，年減 12.7%。

中美晶表示，受疫情影響，太陽能產品第 2 季訂單能見度較差，影響程度與影響時間長短，目前仍不明朗。

中美晶及環球晶同時表示，將持續觀察全球疫情趨勢，實施嚴謹安全防疫措施與應對策略，將員工健康、客戶信任列為重要首務，並預先備妥所有原物料的安全庫存，目前台灣總部和海內外所有生產基地，營運一切正常。

不過，因全球受疫情蔓延影響，已有多國實施邊境管理，國際航班運輸流量減少，貨艙空間有限，且運費漲價，進口原物料及出口貨物運輸調度難度增加，成本也上升。

展望下半年，中美晶及環球晶表示，全球經濟將視新冠肺炎疫情發展與影響而定，一旦疫情控制穩定，並收斂好轉後，市場供需機制運作將恢復正常，中美晶太陽能產品業務估將回溫成長，環球晶半導體訂單需求可望強勁暢旺。