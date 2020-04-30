〈陸股盤後〉科技股強強滾 創業板指4月大漲逾10%

新冠肺炎 (COVID-19) 治療藥物臨床試驗進展順利，美股走揚，亞股歡慶，周四 (30 日)A 股開高後，在科技類股的帶動下，三大指數持續走高，全日保持在高點震盪，成交量也適度擴大至近人民幣 7000 億大關，在中國長假來臨前，A 股 4 月份完美收官。

盤面上，大部份類股收紅，科技類股表現最為強勢，電子、計算機、通信產業漲幅較高，分別大漲 5.1%、4.2%、4.1%，而食品與醫療生技類股則逆市收黑。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 1.33%，收報 2860.08 點；深證成指上漲 1.97%，收報 10721.78 點；創業板指上漲 1.92%，收報 2069.43 點。今日滬深兩市成交額人民幣 6791 億元，日增 27%。

從 4 月份整體表現來看，上證綜指累計上漲 3.99%，深證成指上漲 7.62%，創業板指更大漲 10.55%。

中國五一長假期間，A 股 5/1 至 5/5 休市，將於 5/6 (週三) 開市。

產業消息

特斯拉不懼新冠肺炎疫情影響，第一季財報出現連續第三季的獲利表現，遠超出市場預期，其盤後股價大漲近 10%，而 A 股的特斯拉概念股也應聲飆漲，三花智控、東睦股份、華域汽車、銀輪股份、精研科技、世運電路等逾 10 檔個股漲停。

五一長假在即，市場看好旅遊需求將爆發，航空類股上攻，華夏航空漲停、春秋航空大漲 7.6%、吉祥航空勁揚 6.2%、中國國航大漲 5.8%。

法人觀點

投資人最關心 A 股未來走勢是否會進入到五窮六絕，分析師根據東方財富 Choice 據指出，在過去的 29 年間 (1991 年至 2019 年)，5 月份上證指數上漲和下跌的年份基本相同，有 15 年上漲，14 年下跌。

換句話說，對 A 股來說，5 月沒有特別的變化。而在上漲的 15 年中，5 月份漲幅中位數 5.04%，在下跌的 14 年中，跌幅中位數 5.98%，相差不大。

以一年中的 12 個月來看，A 股大多數月份的上漲下跌機率相當，沒有統計上的差異。但 2 月和 11 月收紅的年份比較多，比重高達 72% 和 62%；而 12 月的下跌機率偏高為 55%。

陸股券商東北證券指出，旅遊、影視等休閒服務行產所受肺炎疫情的影響開始漸漸消退，加上五一長假、政府促進消費政策不斷推出，相關產業營運情況有機會加速恢復。而在疫情影響下，汰弱留強可使產業集中度將進一步提升。各產業龍頭企業競爭優勢明顯，可望率先出現業績反彈喜訊。