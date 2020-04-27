數位身分證因疫情延後換發 晶片由台積電代工

政府原定今年 10 月開始換發數位身分證，但受疫情影響，內政部今 (27) 日宣布，將調整換發時間，確切時程須視國內外疫情而定。為確保資安，內政部強調，數位身分證採雙晶片備援機制，均通過國際安全認證標準，達軍事機密等級，並由台積電 (2330-TW) 代工生產。

內政部指出，目前台灣並無製作此等高防偽的 PC 晶片卡相關技術，由於印製身分證不能仰賴他國，一定要將技術引進，現階段包含印製的機器及首批印製的卡片，都需要從國外進口。

內政部原先規劃 4 月初要到國外取樣卡，因疫情無法前往，且架設機器、印製卡片也需要時間，勢必對時程造成影響，因此，調整換發數位身分證期程。

內政部指出，數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電代工生產，其中主晶片 6 項功能中有 5 項為 CC 認證 (Common Criteria)，安全評估等級達 EAL5+ 以上，達軍事機密等級，且要求至少要有千萬張的晶片卡須在台灣生產製造，透過國際廠商技術移轉，提升國內產業技術。

(圖：內政部提供)

對於近來外界關心的資安議題，內政部強調，將來數位身分證民眾可自由選擇是否要附加自然人憑證，若不附加，則無相關電子簽章功能，可免去部分民眾的疑慮。若選擇附加自然人憑證，日後也可隨時決定停 (復) 用，或廢止憑證功能。

內政部指出，為使各界安心，將對外公開程式原始碼，但核心程式將交由行政院資安處指定團隊進行資安檢測。換證初期，也會選定部分縣市，進行小規模試行，並辦理賞金獵人競賽，開放民間測試，確保資安無虞後，再全面換證。相關使用紀錄只存在民眾所使用的機關，不會連回內政部或憑證管理中心，故無從掌握及監控數位足跡，請民眾放心。