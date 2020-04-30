〈財報〉 臉書廣告營收3月銳減但4月趨穩 盤後股價大漲10%

臉書 (FB-US) 週三 (29 日) 盤後公布第 1 季財報，營收優於市場預期，廣告收入受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響在 3 月大幅下滑，但 4 月前三個禮拜有趨於穩定的跡象，盤後股價飆漲約 10%。

臉書週三盤後股價飆漲 9.7%。稍早收盤報每股 149.19 美元，上漲 6.2%。

臉書股價走勢圖。(來源: CNBC)

Q1 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS： 1.71 美元 vs. 1.75 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

淨利： 49 億美元

營收：177.4 億美元 vs. 174.1 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利益率：33 %

每日活躍用戶數 (DAU)：17.3 億人

每月活躍用戶數 (MAU)：26 億人 vs 25.5 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

臉書 Q1 財報一覽。

臉書第 1 季營收年增將近 18% 至 177.4 億美元，淨利翻倍成長，但稀釋後 EPS 1.71 美元，不如市場所料。

由於經濟展望充滿變數，臉書決定不發布第 2 季和全年營收預測，改為提供第 2 季營收表現的概要。

臉書說：「4 月前三週有趨於穩定的跡象，廣告營收和去年同期相比幾乎持平，儘管不如第 1 季年增 17% 的表現。4 月趨勢反映全球各地區業務疲軟，因為大多數國家正在實施程度不一的封鎖措施。」

臉書對廣告業務的看法，和 Alphabet(GOOGL-US) 週二說法相互呼應，Alphabet 週二表示，3 月廣告營收驟降的情形已經開始趨緩。儘管如此，財務長 David Wehner 對第 2 季仍審慎以對。

Wehner 說：「經濟學家普遍預測全球大多地方第 2 季經濟將萎縮。廣告業務一項對總體經濟形勢相當敏感，因此我們對未來的發展抱持非常謹慎的態度。我們無法在這場危機中倖免於難。」

和其他科技公司一樣，臉書也削減了接下來到年底前的支出，如今預估全年資本支出介於 140 億到 160 億美元，低於原本所估的 170 億到 190 億美元。

臉書旗下所有 app 每月活躍用戶合計超過 29.9 億人，從去年第 4 季的 28.9 億人攀升。這項數據衡量臉書全部用戶基礎，包含主要 app、IG、Messenger 和 WhatsApp。

臉書在美、加的每日活躍用戶數從去年第 4 季的 1.9 億人增加到 1.95 億人，這項數據在歐洲也從 2.94 億提高到 3.05 億。

臉書每月活躍用戶人數。(來源: CNBC)

直播、視訊服務需求高

臉書的「其他」營收在第 1 季年增 80% 至 2.97 億美元，主要反映 Oculus 虛擬實境 (VR) 頭戴裝置和視訊聊天設備 Portal TV 的銷售，其中 Portal TV 在 3 月因為居家防疫措施而大賣，在臉書官網和百思買 (Best Buy) 這類實體零售門市銷售一空。

臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 表示，使用臉書和 IG 直播的每日活躍用戶數達到 8 億人，「由於現在幾乎沒有人舉辦實體活動，直播成了許多活動曝光的主要管道。」