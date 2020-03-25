疫情延燒臉書app使用量暴衝 但廣告業務受影響

臉書 (Facebook) (FB-US) 週二 (24 日) 表示，武漢肺炎疫情導致企業減少廣告支出，儘管用戶資訊和傳訊的需求龐大，使旗下許多服務的使用量「空前」飆升。

臉書旗下眾多產品，包括 Messenger 和 WhatsApp 都出現使用量暴增的情況，反映民眾在居家隔離和檢疫政策下，透過通訊工具維繫社交互動的需求可觀。

臉書週二表示，在疫情嚴重的國家，訊息傳輸量躍升超過 50%，視訊量更成長逾一倍。以義大利為例，用戶在臉書上逗留的時間激增 70%。

但用量激增並未轉化為廣告收入，因為在這波疫情中大受歡迎的產品，並非臉書廣告業務掌握優勢的領域，代表用量大增並未帶進廣告收入。不只如此，在疫情嚴峻的地方，客戶還削減投放廣告的支出。

臉書週二說：「和很多公司一樣，我們的業務也承受負面影響。臉書盤後股價下挫，稍早一般交易時段勁揚逾 8%。

臉書股價。(來源: CNBC)

臉書表示，單單是為了維持服務運作，就已經比以往充滿挑戰性，「我們的服務能夠應付奧運或跨年這類用量一定會增加的熱門活動，但這些是偶發事件，而且通常有充足時間做準備。如今新型冠狀病毒 (Covid-19) 帶動用量大增，在整個產業是前所未見的情況，用量幾乎每天都在刷新紀錄。」

推特 (TWTR-US) 週一 (23 日) 也表示，儘管用量激增，疫情卻對廣告業務造成負面影響，因此撤回對第一季的營收和營業利益預測。

Needham 分析師日前以疫情影響消費者需求和廣告業務為由，調降臉書上半年的營收預測，並表示探訪疫情嚴重地區後發現，觀光、零售、消費性產品和娛樂方面的支出都下滑，而這些業務佔了臉書總營收的 30-45%。

Needham 指出，廣告支出前十大的國家，有六個是「疫情熱點」。