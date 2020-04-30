國際勞工組織：疫情導致全球近半數勞動力面臨失去收入危機

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情為全球帶來嚴重的失業問題，國際勞工組織 (ILO) 週三 (29 日) 發布報告指出，新冠疫情將全球 16 億名勞工暴露在失去收入的風險之下，這相當於全球近半數勞動力，此外，疫情導致的封鎖措施將使全球總工時大減 10.5%，相當於 3.05 億個職缺。

ILO 報告統計，全球非正規經濟中的 20 億個勞工中，因疫情失去收入的比例高達 76％，這項數字已接近全球 33 億勞動力人口中的一半。非正規經濟指的是無法獲得完全保障的工作，例如勞工傷病期間或是企業關閉後的薪資保障。

非正規經濟群體有較大可能完全失去收入，因爲這些人更可能在疫情衝擊最劇烈的高風險產業中工作，例如零售和食品業，而這些勞工群體通常集中在發展中國家。

ILO 預計疫情危機爆發的第 1 個月，非正規經濟的勞工薪資將暴跌六成，其中又以非洲和美洲的勞工薪資降幅最大，達到 81％。

根據計算，截至 4 月 22 日，全球有將近 11 億的非正規經濟勞工住在處於完全封鎖狀態的國家，另有約 3 億勞工住在部分封鎖的國家。

此外，ILO 表示，隨著全球部分國家政府延長封鎖措施，該組織預計 2020 年第 2 季全球工時將嚴重縮減，以每週 48 小時為工時基準，ILO 預計 2020 年全球總工時將較疫情爆發前減少 10.5％，相當於全球 3.05 億個全職工作，大幅高於先前預期的 6.7％及 1.95 億個工作崗位。

因疫情影響，2020 年第 2 季全球總工作時間將較第 1 季大幅縮減，上圖分別以收入區間、地區進行比較 (圖：ILO)

ILO 總幹事 Guy Ryder 表示：「隨著疫情和就業危機發展，保護弱勢群體的需求變得更加急迫，如今全球有數以百萬計企業被疫情壓到幾乎無法喘息，這是世界的真實面貌，若我們不給予幫助，這些企業只會走向滅亡。」