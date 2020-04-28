知情人士：美國三大汽車廠計畫於5月18日重啟部份產線

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情有所趨緩，不少企業開始準備復工。有知情人士表示，通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 和飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 目標在 5 月 18 日恢復美國工廠部分生產。

知情人士指出，三家汽車大廠的高層在近日與美國汽車工人聯合會 (UAW) 領導人在密西根州州長辦公室進行會談後，暫定將在 5 月 18 日重新啟動美國地區工廠的生產作業。

在今年 3 月底，福特、通用與飛雅特克萊斯勒曾與 UAW 達成協議，為避免群聚感染，決定暫停美國境內工廠的營運。三家車廠原先預定在 5 月初重啟營運，不過 UAW 擔憂，業者沒有足夠的時間落實防疫相關措施。UAW 工會負責人警告表示，由於工人仍可能面臨感染風險，在 5 月初重新開放汽車廠和密西根州的經濟活動「太早，也太過冒險」。

對此，知情人士表示，三家汽車大廠正在與 UAW 合作討論並制定安全協議以降低工人的染疫風險，儘管尚未達成結論，但近幾日已經有所進展。UAW 發言人對此拒絕發表評論。

福特在一份聲明中表示，目前尚未確定何時恢復美國地區工廠的生產，而飛雅特克萊斯勒則表示，公司將在適當時候傳達新的重啟日期。

根據數據統計，截至本週一 (27 日)，密西根州通報新冠肺炎確診案例為 38,210 例，死亡病例則為 3,407 例。