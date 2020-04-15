通用汽車：月底將向美國政府交付首批呼吸器

通用汽車公司 (General Motors Co)(GM-US) 週二 (14 日) 表示，已開始生產治療嚴重武漢肺炎 (COVID-19) 患者所需數量的呼吸器，並將於本月向美國政府交付第一批醫療設備。

美國衛生與公眾服務部 (HHS) 先前已與一些公司簽下 9 份合約，總金額近 26 億美元，將在今年底前，為美國政府生產 13.7 萬台呼吸器，其中包括通用汽車生產 3 萬台，計 4.894 億美元。

通用汽車與 Ventec Life Systems 合作，進行這次生產。通用執行長 Mary Barra 表示，預計 4 月底前可生產 600 台，至 8 月底完成 3 萬台的生產。

Barra 指出，公司由各部門召募合適人選，與 Ventec 團隊合作，團隊成員除了本地人外，也來自世界各地，因為希望盡可能挽救生命，每個人都非常投入。

Barra 補充說，為保護工人不會感染病毒，公司在溫度篩查和戴口罩有關防疫措施，都做了非常嚴格的規定，並且從輪班開始到輪班結束都有清潔方案。

HHS 除了下訂單給通用之外，最近也宣布多項呼吸器的購買合約，包括與荷蘭健康技術公司 Philips 簽訂的 6.467 億美元合約，以及與奇異電子 (General Electric Co) 等企業合作。