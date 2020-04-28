餐飲業下半年能見度低 全年營運下滑趨勢確立

經濟部甫公布第一季餐飲營業額年減 6.6% 至 1928 億元，從八大上市櫃餐飲集團來看，除了豆府 (2752-TW) 維持正成長，其他均衰退，反映疫情衝擊，國泰證期研究部今 (28) 日指出，疫情使餐飲業第一季旺季不旺，第二季起衝擊更大，恐逐季加劇，目前下半年能見度低，預料餐飲類股恐將面臨獲利不如預期的壓力，也幾乎可確立今年餐飲業營運下滑的壓力，並將加速國內餐飲業轉型。

觀察上市公司餐飲業第一季表現，除了豆府 (2752-TW) 維持正成長，七大餐飲上市櫃業者包括王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)、漢來美食 (1268-TW)、六角 (2732-TW)、美食 - KY(2723-TW)、雅茗 - KY(2726-TW)、安心 (1259-TW) 均衰退，合計較去年同期共短少逾 42 億元營收。

經濟部統計的最新數據中，第一季餐館營收年減約 6%，雖外食活動縮減，但部份速食業者加強促銷並拓展多元通路，抵銷部份減幅，而飲料店因處於淡季，僅小幅下滑，年減 1.6%，衰退幅度最大主要是外燴和團膳承包。

國泰證期指出，疫情使外出用餐活動急凍，然而，國人外食需求高，依今年營業額來看，前 2 月提供外送和宅配服務業者營收年增 5.2%，顯示外送宅配服務明顯有助業者對抗疫情衝擊。

因此，國泰證期認為，今年餐飲業者將加速拓展多元通路和新產品，整體餐飲產業將處於調整期。

儘管中國 2-3 月已陸續復工有待消費力回溫，不過，國泰證期提醒，全球疫情尚未緩解前，仍將衝擊有海外布局的餐飲業者，時屆財報季開跑，餐飲類股將面臨獲利不如預期的壓力，對餐飲股先抱持中性看法。