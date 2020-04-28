研調估Q2全球NB出貨季增可望逾4成 代工、品牌廠受惠

新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊全球筆電供應鏈，隨著供應鏈復工，第 1 季出貨衰退幅度較先前預期收斂，市調機構 DIGITIMES Research 今 (28) 指出，第 2 季因居家辦公 (WFH)、遠距教學需求，推升筆電急單大增，加上遞延訂單出貨，估第 2 季筆電出貨可望達 4302.6 萬台，季增 44%、年增 3%。

市場預期，筆電需求升溫，將帶動代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 等第 2 季營運，品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 出貨也將優於預期。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫表示，從台灣代工廠分析，受惠惠普、蘋果訂單增加，廣達第 2 季出貨可望突破千萬台，季增逾 6 成，出貨量更可望超過仁寶，成為筆電代工龍頭。

品牌方面來說，蕭聖倫指出，惠普第 1 季因代工廠缺工出貨不如預期，部分出貨將遞延至第 2 季，加上受惠商務機種急單，第 2 季出貨季增長幅度將優於聯想及戴爾，台廠方面，預期宏碁將受惠 Chromebook 教育標案，第 2 季出貨將超越華碩排名第四。

另一方面，蕭聖倫表示，雖然筆電需求在商用、教育需求增溫下成長，但東南亞地區鎖國封城，對於 PCB 等相關零組件供給將造成阻礙，加上疫情導致國際航空運費高漲，也可能拉長出貨時程，是短期影響廠商出貨的負面因素。