〈世基金萬林攻檢測〉產品具價格優勢 已接觸300萬人次訂單

世基生物醫學與金萬林 (6645-TE) 今 (28) 日共同宣布簽訂委託代工合約，其中，金萬林主要開發核酸檢測套組，由世基申請相關認證、量產與銷售，世基董事長陳錦澤表示，目前已向歐洲、美國、台灣申請認證，且已有廠商詢問 300 萬人次的訂單，法人看好，核酸檢測套組終端定價約落在 1000 美元，具價格優勢，未來營運可期。

金萬林具基因檢測試劑開發經驗，透過公司既有技術平台，研發出透過核酸檢測的 SARS-CoV-2 檢測套組，1 台機器可檢測 92 人，相較市面上核酸檢測需 4-6 小時，該產品檢測時間僅 45 分鐘，準確率高達 95%。

世基具備 GMP 及 ISO13485 標準的製造廠，預計 5 月底前完成建置 SARS-CoV-2 檢測套組產線，預計月產能最大可達 70 萬人次，且已提出相關國際認證，預計 3 周內可取得美國 EUA(緊急使用授權)、歐盟 CE(體外診斷醫療器材)，台灣認證還須待主管機關查廠，認證時間較長。

陳錦澤指出，目前會先主攻在歐洲市場，如法國、義大利、土耳其等，目前歐洲市場酸檢測套組售價約 3200 美元，可檢測約 90 人，而與金萬林共同開發的產品，初步終端定價約 1000 美元，由於價格具競爭力且需求量大，可望快速拓展市場。

世基生醫創立於 2005 年，主要技術來源為取得中研院院士陳垣崇團隊的全球專利藥物基因檢測技術，來開發成檢測產品或診斷工具，並取得台灣健保給付，旗下檢測產品已取得台灣、美國、歐洲、中國、韓國、新加坡、泰國等地的銷售許可。