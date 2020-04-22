傳今年iPhone新機延後推出 台供應鏈廠：蘋果備料仍積極

天風證券分析師郭明錤出具報告指出，今 (2020) 年蘋果 iPhone 整體備貨量最低將降至 1.65 億支，年減 15%，新機也將延後推出，但手機零組件業者則強調，蘋果對搶攻 5G 市場具高度企圖心，今年並沒有延後推出新機的計畫，且目前備料動作急切，每周都與供應鏈確認供貨量能。

零組件業者指出，蘋果積極備料，與其搶攻 6 月後包括中國大陸 5G 通訊商轉帶來的新商機有關，判斷疫情改善後，蘋果新機推出時程將不會遞延。

美系外資先前預估， 今年蘋果 iPhone 整體備貨量將下修為 1.78 億支，年減 6%。

郭明錤今 (22) 日發表的報告指出，iPhone SE 首週末預購優於市場預期，多數市場出貨時間需 5-10 天或以上；SE 是第 2 季 iPhone 出貨關鍵驅動，尤其是 SE 預購前，市場對需求無太高期待，導致供應初期受限物流限制，但實際銷售明顯優於預期。

郭明錤認為， SE 優於預期的預購量，將造成蘋果對更高階 iPhone 11 系列砍單，產業鏈不一定能因此受益，且疫情造成蘋果內部作業改變，全球疫情爆發後，蘋果啟動遠端認證與授權，給更多在地員工完成新款 iPhone 的開發，此改變需要時間，下半年新款 iPhone 驗證時程，都推遲約 1 個月。

郭明錤認為，下半年新款 iPhone 6.1 吋與 5.4 吋機種，仍有可能在 9 月量產，最複雜的 6.7 吋 iPhone 量產時程可能推遲至 10 月。

同時，毫米波 iPhone 遞延的原因，也是因 AiP (Antenna in package) 在 4 月初改變設計，以及測試實驗室暫停驗證服務，蘋果 4 月初為求改善 AiP 效能修改設計，如疫情不能在 6 月前得到較好控制，預估毫米波 iPhone 占今年下半年新款 iPhone 出貨比重，將由原先的 15-20% 下調至約 5-10%。