〈財委會質詢〉華南永昌證案 華南金董座：咎責層級將再往上

民進黨立委高嘉瑜質詢時稱，華南金 (2880-TW) 雖是公民共治，但實際上大股東板橋林家有權無責，華南永昌證券出包最後只懲處經理人了事，對此公股代表、華南金董事長張雲鵬回應，接下來將調查證券公司董座、副董責任，不排除進行人事異動。

華南永昌證券因發行認售權證，又在台股大跌時避險不及，導致單月慘賠 47 億元，儘管最後由總經理陳錦峰扛責下台，但後續仍餘波盪漾。立委高嘉瑜今 (27) 日出示華南永昌證券員工爆料，指稱華南永昌證雖屬公股券商，但實際上卻是林明成家族與其姻親 (許家) 握有實權，公股代表卻沒發揮制衡功能，質疑華南金根本是「林家家天下」。

高嘉瑜說，根據員工投訴，華南永昌證券目前是由副董事長許元禎 (林家姻親) 主導，但許元禎出席會議卻要求不要列入出席紀錄，如今永昌證券出包單月大虧 47 億元，最後卻交由華南金自行調查，並只懲處總經理了事？

財政部部長蘇建榮答詢時表示，華南永昌證券目前包括董事長、總經理都由公股派任，目前處理是先將督導業務的總經理解職，相關承辦人員免職。

張雲鵬還強調，華南永昌證券案初步調查先從決策部門經理人先調查，接下來也會進一步調查董事長與副董的責任，如果董座、副董有責任也會追究，甚至進行人事異動。

另外，金管會主委顧立雄答詢時說，證交所已將調查報告交給證期局，證期局也華南永昌陳述意見，該案本週四相關結果就會出爐。