華南永昌證慘賠47億元 財政部尊重華南金人事議處

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證券慘賠 47 億元，財政部今 (23) 日召集公股券商開會進行通盤檢討，未來券商要設計衍生性商品不排除提高改由金控董事會評估把關，至於外界關心的人事懲處，財政部原則上交由華南金自行議處。

華南永昌證券 3 月大虧 47 億元引發市場嘩然，華南金日前公告調整證券子公司總經理職務，仍無法有效止血，財政部與金管會本週分頭就案件來龍去脈進行調查，釐清相關責任與疏失準備咎責。

據了解，華南永昌證券發行權證認售，因避險操作失誤導致公司單月虧損 47 億元，咎責懲處最高層級為證券公司總經理，原因在於總經理為公司業務督導的最高主管，前任總座陳錦峰日前已因職務調整下台，正式派任人選將待財政部報院核准。

據了解，今天檢討會議主要針對公股券商銷售衍生性商品的銷售、風控進行初步檢討，財政部將通盤檢討公股券商銷售衍生性商品與獲利表現的關聯，目前包括華南永昌證券與合庫都暫停權證認售，第一金證券、兆豐證券的權證認售部位不大。

據統計，公股券商今年第 1 季稅後純益僅合庫證、兆豐證獲利為正，其中合庫證稅後純益 0.76 億元、兆豐證稅後純益 0.59 億元，第一金證與台銀證券單季分別淨損 0.96 億元、0.98 億元，華南永昌證券單季虧損高達 46.46 億元殿後。