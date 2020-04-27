〈盛群法說〉人民幣走弱拖累 Q1每股賺0.64元 創7年多來單季低點

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，並公布第 1 季財報，稅後純益 1.46 億元，季減 37.9%，年減 28.3%，每股稅後純益 0.64 元，為 29 季以來新低；盛群指出，人民幣在去年下半年起走弱，加上低毛利產品出貨比重提高，導致獲利衰退幅度大於營收衰退幅度。

盛群第 1 季營收 10.31 億元，季減 15.5%，年減 0.6%，毛利率 46.9%，季減 0.7 個百分點，年減 2.2 個百分點，營益率 16.2%，季減 5.7 個百分點，年減 2.5 個百分點，稅後純益 1.46 億元，季減 37.9%，年減 28.3%，每股稅後純益 0.64 元。

盛群第 1 季儘管受疫情干擾，但受惠健康量測相關 MCU 出貨暢旺，首季營收僅較去年微幅衰退，年減 0.65%，其中，健康量測 MCU 出貨達 1300 萬顆，較去年大增 61%，且出貨動能可望一路延續至第 2 季，獲利方面，主要因人民幣走弱、匯損影響，導致毛利率、稅後純益雙雙較去年減少。

盛群董事會已在 3 月通過去年盈餘分配，每股擬配 4.05 元，股利配發率 100%，以今日收盤價 70 元計算，殖利率約 5.79%。