開發金強攻FinTech 以數位身分認證、數位信貸挺新創

開發金控 (2883-TW) 設立的中華開發創新加速器，結合集團成員凱基銀行的創新科技金融（FinTech）團隊，為了積極推動 FinTech，串連投資戶如 KKday、AsiaYo 及多家潛力新創團隊，透過客製化的場景金融服務，例如數位身分認證、數位信貸等力挺新創。

開發金控子公司中華開發資本 2017 年成立「中華開發創新加速基金」投資早期新創企業，規模台幣 12.9 億元，並進一步成立中華開發創新加速器提供創業導師、企業資源媒合及各類創業課程，讓台灣新創公司獲得一站式成長所需；預計今年底前開發資本將再募集第二檔創新基金，引進更多國際策略型投資人。

近年隨新經濟產業邁向平台化，中華開發創新加速基金總經理郭大經指出，「有交易之所在，就是 FinTech 之所在」；KKday 創辦人陳明明、AsiaYo 共同創辦人賴韋成現場與會時也提及，不只付款交易，隨新創服務跨足海外，海外支付系統或甚至線上刷卡身分驗證，都仰賴更創新的金融服務解決方案。

凱基銀行創新科技金融處協理陳哲煜說，團隊核心理念圍繞在開放銀行 KGI inside，強調與 FinTech 業者共同成長，「為你的平台開間銀行」即是透過金融服務「碎片化」、「模組化」、「API 化」，提供新創業者隨插即用、無縫接軌的創新金融服務。

以付款為例，凱基銀行發現，除了金融小白族群以外，年輕消費者漸趨向信用卡以外的遞延付款（Buy Now Pay Later）方式，卻仍有信用產品需求，且期待產品具有快速簡單、直覺透明及自主掌控等三大特性。藉由協助新創平台在交易場景建立小額循環信用貸款制度，結果發現逾半使用者消費金額更多，近 9 成也願意再次使用，且相較信用卡收單手續費，平台營運成本也更低。