Fed提振信用市場 日本保險業者大買歐美公司債

據《彭博》報導，由於世界各國的政府公債殖利率皆呈下跌趨勢，加上受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情、以及國際油價重挫的影響，導致全球股市動盪劇烈，為了提高投資報酬率，日本保險業者紛紛轉向購買由歐洲及美國企業所發行的公司債。

簡保生命保險的投資部門主管 Takayuki Haruna 表示，由於美國聯準會所實施的資產購買計劃，得以支持債券市場的成長，因此，促使美國公司債的吸引力逐漸提升。

由於疫情重創全球經濟，世界各國央行紛紛大幅調降基準利率，造成政府公債殖利率創下歷史低點，而公司債及政府公債之間的利差，亦呈現擴大的趨勢。美國聯準會於日前宣佈，預計將高收益債券納入資產購買計劃中，因此提振了信用市場的穩定性。

歐、美公司債殖利率於近日攀升 (圖：Bloomberg)

法國興業銀行於上週調升了歐、美企業所發行的投資等級債券、以及高收益公司債的評級。除此之外，亦將政府公債的持有部位減少 20%，至 15%，並將信用資產的比例由 5%，大幅增加至 23%。

日本保險業者的合計總資產達 3.6 兆美元，因此，他們的資金配置策略，一直是全球投資人所關注的重點。

日本生命保險的投資主管 Shinichi Okamoto 表示，由於公債殖利率下滑、以及利差的擴大，因此，將會出售公債的投資部位，並將資金轉向美國公司債。

根據彭博巴克萊指數 (Bloomberg Barclays Index)，投資等級公司債與公債之間的利差，於上個月攀升至 373 個基點，較 2019 年底的 93 個基點大幅攀升，於週四 (23 日) 則是達 208 點基點。

住友生命保險的投資主管 Toshio Fujimura 亦表示，海外投資等級的公司債，將會是本財年投資組合的主要配置重點。

(本文不開放合作媒體轉載)