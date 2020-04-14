合一明將停牌 傳新藥啟動國際授權

中天生技 (4128-TW) 旗下合一 (4743-TW) 今 (14) 日公告明將停牌，且明 (15) 日由集團總裁路孔明領軍召開舉行國際記者會，市場推估，新藥 FB825 可能啟動授權案。

中天集團明日下午將舉辦記者會，並公布重要國際合作案，將由中天生技集團總裁路孔明率隊親自說明。

市場推測，路孔明日前在法說會提到，新藥 FB825 具有國際競爭優勢，力拚今年完成國際授權，因此，該藥的授權案可能性高。

FB825 共研發兩款適應症，分別為異位性皮膚炎及過敏性氣喘，路孔明指出，異位性皮膚新藥預期明年上半年完成臨床二期 IIa 期、過敏性氣喘新藥鑿預計今年上半年完成新藥臨床送審。

路孔明表示，全球異位性皮膚炎患者高達 2800 萬元，其中無法有效控制病症人數達 1500 萬人，據市調機構調查，異位性皮膚炎及過敏性氣喘用藥市場，年複合成長率達 11.1%，預估 2027 年產值上看 380 億美元。

路孔明說，目前全球唯一上市的異位性皮膚炎新藥 Dupixent，是由國際藥廠 Sanofi 銷售，上市第 3 年的時間，年銷售額已達 20 億美元 (約新台幣 604 億元)，Sanofi 也宣示 Dupixent 年銷售額要推升到 100 億歐元 (約新台幣 3254 億元)。