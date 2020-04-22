夏普在美ITC 向彩虹光電、冠捷科技、VIZIO提侵權訴訟

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週三 (22 日) 公告，該公司已在美國的國際貿易委員會 (ITC)，向咸陽彩虹光電科技 (CHOT)、冠捷科技有限公司 (TPV) 及其子公司，以及 VIZIO 提起了專利侵權訴訟。

夏普在美國時間 4 月 21 日發出新聞稿表示，該公司基於美國 1930 年關稅法第 337 條規定，請求 ITC 針對咸陽彩虹光電科技、冠捷科技有限公司及其子公司，還有 VIZIO 展開調查。

夏普表示，這幾家公司在液晶面板的 PSA、TFT，以及廣視角等 5 項在美國註冊的專利 (第 7,245,329 號、第 7,372,533 號、第 8,022,912 號、第 8,451,204 號、第 8,847,863 號) 有侵權行為，要求這些公司所生產的相關侵權產品不得在美國流通。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而在今年 3 月的時候，夏普就曾經在美國的地方法院，向上述這幾家公司提起液晶面板的專利侵權訴訟。當時夏普除了要求這些公司們停止相關的侵權行為外，也會在相關專利以及營業方面請求損失賠償。

過去在 2019 年 11 月時，夏普就已警告彩虹光電有侵權行為，在那之後也持續進行溝通。後來也由於夏普認為彩虹光電等，仍持續有侵權行為發生，才會向法院提起訴訟。

夏普在 8K 等液晶面板方面，於美國、日本、中國等地共擁有超過 1 萬件以上專利。除了舉世聞名的 IGZO 技術外，還有 LTPS、UV2A、PSA、MPC、FFD，以及 UHD 高解析度顯示器等。從基礎技術到高階先進技術，幾乎無所不包。而該公司也向眾多的面板製造廠提供了專利授權。