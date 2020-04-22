【財經M平方】油價期貨出現負值 投資者最關注的七大問題

事件背景：油價怎麼了

昨日 4 / 20 我們再度見證了歷史。WTI 5 月原油期貨的價格單日內暴跌，竟出現負的價格！5 月原油期貨跌至 －37.63 美元低位，單日跌幅逾 306％。受到近月（5 月）原油期貨價格大跌影響，美國盤中原油 遠近月價差（見下方第二點）一度擴大超過 72 美元。

M 平方快速整理了這背後的原因，對原油有興趣的你，請繼續往下看吧！在 facebook 看過事件背景統整的用戶，也可以直接看到下半部，M 平方針對用戶提問與後市看法的完整 Q&A！

一、為何油價出現暴跌

1） 煉油廠原油需求大減，產能利用率大幅下滑

疫情影響，各煉油廠不願生產石油產品，最新美國 產能利用率 大減至 69.1％。

2）全球需求大減，下游庫存、原油庫存大增

歐美強力減災措施大幅削弱汽油需求，使汽油庫存連續 3 週大升，原油 庫存 創 2 年新高。

3）原油庫存增加，倉儲成本大幅提高

原油庫存增加使倉儲成本大幅提高，儲備油槽也即將達到最大儲存量，無法再接受 5 月交貨，削弱 5 月原油期貨買盤。導致結算日 WTI 原油期貨單日跌幅創歷史紀錄，大幅削弱近月原油期貨買盤。

二、什麼是遠近月價差

所謂 遠近月價差 是指： WTI 遠月（12 個月）原油期貨 － WTI 近月原油期貨價格。

WTI 5 月合約將在 4／21 進行交割，多數交易商會在 4／16 ～ 20 展期。但由於儲備油槽已快達到儲油極限，無法再接受 5 月交貨，因此 5 月期 WTI 價格大跌，遠近月價差（以 5 月為基準），盤中價差一度擴大超過 72 美元；換月後，遠近月價差（以 6 月為基準），仍維持高檔。

Q&A M 平方來解答

有的人可能會好奇，所以油價是負的，是代表我如果去買油，人家還要倒貼美金給我嗎？

先別急！首先，我們要知道這究竟有沒有可能？更深入一點，我們首先要想想這種情況會不會一直持續下去？同時作為投資人，我們也要思考這將如何影響金融市場。M 平方這次請到了研究員來和大家說分明，以下是我們搜集用戶的提問後，整理的 Q&A 大集錦！

Q1：現貨和期貨的差別在哪？5 月的現貨真的會出現倒賠買到原油的情況嗎？

期貨市場這次出現負的原油價格，是紐約輕原油 5 月到期的期貨合約，指的是擁有過去 5 月合約，且願意進行實務交割的價格，並非現在購買原油現貨的價格。

原油投資者如果想要繼續投資期貨，則可以選擇平倉，並且購入下一期的期貨，這個行為叫做「轉倉」、「展期」。但若到了交割日仍持續持有，則必須要交割。交割方式有現金交割和實物交割兩種，而紐約輕原油需要實物交割。

實物交割是期貨的買賣雙方，針對標的物進行所有權轉移，了結沒有平倉的合約。舉例來說，期貨到期時，賣方會提出交割意願書，買方就要執行合約，付現金買原油現貨。然而目前美國仍在封城，沒有需求的情況下，4 / 21 交割的原油自然是沒什麼人想要。

為什麼呢？因為如果真的買進這一桶桶的原油，那之後要放哪？疫情衝擊，原油庫存大量累積，買方買到油之後，還要支付更多的倉儲成本找地方放原油，原油沒地方放可不能隨便倒海裡。因此需求端的縮手以及高額的倉儲成本是導致 5 月到期的期貨價格出現負值的原因。

『所以，沒有完全零成本拿一桶原油還拿錢的好康，人生哪這麼簡單～現貨油價不是真的負值，只是倉儲成本太高，所以壓低了期貨價格。』

Q2：全球儲備油槽極限大約多少，目前用了多少？真的不足了嗎？

全球原油儲存空間陸上約 34 億桶、海上約 10 億桶。今年疫情爆發以來儲油空間快速減少，根據 S&P Global Platts 估計，在 4 月底全球將僅剩不到 1 億儲油空間。

M 平方也於【MM PRO 會員快報】川普放話每日千萬桶減產，OPEC、G20 減產會議前瞻全解析！報告中提到，近期大型原油運輸船（VLCC） 1 年期租賃價格自 33,500 美元 / PDPR 暴漲至 80,000 美元 / PDPR ，而船費在疫情爆發期間逆勢大漲，透露的正是全球需求量急遽下降，並反映在全球儲油空間緊缺上。

全球儲油空間面臨 OPEC 減產 5 / 1 才實施、歐美仍全面進行減災措施壓抑需求的情況下，確實已出現不足的情況。若產量 / 需求不變情況下，以目前每過一個月，儲油累積多 1 億桶的狀況來看，美國 5 月中旬就會達到陸上儲油上限。

建議關注：美國 - 庫欣區原油庫存 圖表（佔全美 6 ～ 10% 儲油空間，目前儲油率約為 62%、4924 萬桶），掌握美國儲油空間狀況。

『需求端改善仰賴疫情趨緩，供給端改善則要等 OPEC 減產實施。』

Q3：美國頁岩油商損益平衡成本是多少？產能雖在低檔，但若產出還要賠錢，會不會持續減產？

美國油商平均的損益平衡成本約落在 $23 ～ 36 美元 / 桶，小型油企以及頁岩油商產油成本還會更高，目前的油價必然對美國油商造成大量虧損，因此美國油商確實有大幅減產的可能性。

建議關注：美國 - 原油鑽油井數量 圖表，可以發現近期已經出現連續數周的鑽油井數量減少，年內已經減少高達 232 座，預計將影響美國產量近 300 萬桶 / 日以上。

『油價仍偏低，美國油商虧錢的同時，有持續跟進減產的可能。』

Q4：如何解釋目前 COT 指數與油價背離的情形？

原油 COT 指數 = 原油期貨大額交易者投機者淨部位－避險者淨部位。

COT 指數 僅代表市場大額交易者的籌碼多空，不完全反應市場走向。我們觀察大額交易投機者淨部位變化，做多部位持續增加，而大額交易避險者淨部位變化，做多、空部位均增加。

目前的 COT 數據是上週二（4/14）公布，當時油價仍在 $20 / 桶，觀察投機者當時的佈局，可以猜測市場上當時有大額買盤在押注油價的走揚。儘管本次 5 月期貨的油價重挫可能使投機者蒙受損失，但市場上未來看多原油的買盤仍然存在。這個現象除了可能使期貨市場的波動加大，未來原油的泡沫也可能正在累積。

原油有可能面對泡沫破裂嗎？油價在本次 5 月份期貨合約大幅翻負後，我們可以發現終端需求仍然是推動價格穩健的重點。

建議關注：美國 - 原油供需 圖表，並追蹤 M 平方文章與我們一起關注歐美何時解封。實體經濟以及終端需求的回溫，才是支撐長期油價的關鍵。

『COT 為大額交易者多空指標，影響市場走向的重點仍然是基本面。』

Q5：低油價未來會不會造成通縮風險？長期油價低迷會不會衝擊油企或引起衰退？

油價反映著全球需求端的狀況，同時也影響著美國 - 消費者物價指數（CPI）- 能源項目（占比 6.5%） ，因此油價的大幅重挫，確實會造成短期 CPI 下滑的狀況。

不過確認是否有通縮風險的關鍵，仍須回頭檢視實體經濟狀況。本波受到新冠肺炎影響，使得全球消費主力的歐美地區被迫進行強力減災措施，造成企業停業、民眾失業、經濟停擺等，短期 CPI 下滑將是必然狀況。

只要歐美疫情發展能在市場預期的期間內（Q2）逐漸受到控制，並陸續重啟經濟活動，配合全球央行給予市場流動性的支援，長期通縮風險的機率並不高，而近期油價低迷的現象也將有所緩解。

然而我們也要提醒，若是疫情控制不如預期，造成需求端、油價的低迷時間過長，導致實體企業以及油企的倒閉，連鎖效應之下，確實有造成民眾通縮預期、企業投資與聘雇縮手的經濟衰退以及通縮風險。

建議關注：M 平方操盤人必看 - 疫情專區 ，並持續追蹤歐美疫情發展，調控投資的風險。

『疫情管控還是很關鍵，能夠支撐油價，也避免油企破產、通縮發生。』

Q6：疫情影響下，原油目前供需狀況和數據為何？

我們曾在 4 / 13（一）OPEC+ 減產協議塵埃落定後，對原油發展的情境撰寫【MM PRO 會員快報】，以下整理出兩大重點：

以 OPEC+ 確定在 5、6 月的減產規模，加上其他主要產油國目前放出的預計減產量（美國 200 萬桶 / 日、加拿大 100 萬桶 / 日… 等），2020 Q2 預計總供給量為 9153.3 萬桶 / 日，結合 2020 Q2 原油需求量僅 7820 萬桶，Q2 供給剩餘達 1333.33 萬桶 / 日！另外也需注意實際供給剩餘的大小將取決於非 OPEC+ 的其他大產油國（美國、加拿大、巴西及挪威）是否確實減產與減產速度，以及 OPEC+ 等國家實際減產量是否符合預期。

在下半年疫情緩解，商業活動大致恢復的前提下，Q3、Q4 的預計供給剩餘將分別大幅縮減為 375.0 萬桶 / 日、173.3 萬桶 / 日，供需失衡的情形將大幅獲得改善，但關鍵仍是要下半年商業活動回復，才會看到原油供需失衡情形明顯改善，進而使油價止穩。

『市場目前仍在期待下半年疫情緩和，有重啟經濟，才有供需重新穩定和油價止穩。』

Q7：原油接下來重點關注為何？

在 OPEC 減產協議暫時大致確定後，我們認為油價相關的未來關注重點有三：

1）供需是否逐漸好轉

在 OPEC 減產協議暫時大致確定後，接下來需求端是否確實好轉成為近期觀察重點，其中包含：

美國 - 每日原油消費量 是否回升，評估經濟解封的狀況

終端產品（汽油、蒸餾油）的庫存 是否隨商業活動逐漸開放而有所下降，促使目前急劇滑落的煉油廠產能利用率止穩

美國原油庫存 目前持續攀升的狀況是否緩解，降低庫存過多的壓力。

2）關注高收益債市場狀況

目前油價持續低迷的情形，也使得美國油企所發行的高收益債面臨較大的違約風險，而一旦油價低迷情形過久，將導致 信用風險利差 再度明顯飆升，屆時行情可能將再度出現龐大下滑風險！現階段聯準會僅承諾購買墮落天使債券（原先高評級遭調降者），並未針對許多原本就在（BB- / Ba3）以下的油企，而這些低評級油企佔整體高收益債約 2 成，屆時聯準會勢必要再下收購才有機會緩解這波油價重貶帶來的壓力。

3）美國政府 / 民間政策發展

美國總統川普於 3 / 13（五）曾指示能源部補充戰略儲備原油（SPR）以支持國內油企，但相關預算遭到國會排除，而 4 / 20（一）再度於白宮記者會表示，將尋求購入 7500 萬桶原油補充戰略儲備的機會。就算買下 7500 萬桶的原油難以大幅解決目前供需極度不平衡的情形，但仍對庫存緩解有所幫助。

另外也需要特別關注德州鐵路委員會的動向，4 / 14（二）該委員會和多個地方油企已舉行第一次聽證會，目前頁岩油企和小規模油企較傾向支持減產，但大型油企則認為自由市場將自動調節原油供需，且委員會中三名委員仍只有 Ryan Sitton 表態支持德州減產 20%（100 萬桶 / 每日），因此當天會議並未有明確結果，而 4 / 21（二）德州鐵路委員會將再度召開會議，最終能不能會達成減產共識將為美國是否確實減產的重要風向球。

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建議持續追蹤歐美疫情發展，調控投資的風險。未來疫情控制改善需求面，各國減產調控供給面，供需重新平衡，油價才能夠重新站穩

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