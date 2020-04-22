積極構建數位流程 凱基銀近三年減少碳排放量增逾5倍

今 (22) 日是世界地球日，今 (2020) 年適逢 50 周年，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行表示，該行重視永續發展價值，2019 年綠色授信餘額較前年同期成長 16%，預期未來三年綠色授信金額年複合成長率將達 8-10%。特別注意的是，近年該行積極構建金融服務流程數位化，致力推廣線上申辦信用卡及信貸等數位服務，2019 年降低的碳排放量，已較 2017 年成長逾 5 倍。

為支持國內綠能產業發展，凱基銀行近年積極推動綠色授信，首先，修訂法金授信審查政策，制定明確的事前審查及貸後管理規範，確實審酌借款客戶是否善盡環境保護、社會責任及企業誠信經營。另方面，逐年提升對綠能科技產業的授信金額，2019 年對企業綠能授信餘額達 204 億元，較前年同期提升 16%。該行將維持綠色授信穩定成長，預估未來三年整體綠色授信金額年複合成長率為 8-10%。

同時，為配合政府「2025 年達成再生能源發電占總裝置容量 20%」的政策目標，凱基銀行也積極參與如太陽能及離岸風力等再生能源專案融資計畫。2019 年共參與「寶島陽光再生能源、海能風力發電、彰芳 / 西島風力發電」等 6 件再生能源發電專案融資，預期計畫陸續落實後，每年可望創造近 2232 萬噸的減碳效益。

除了綠色金融的倡議與實踐，凱基銀行也從日常營運著手，邀請員工及客戶一起身體力行節能減碳。自 2017 年起研究如何透過數位金融及數據分析科技，推動金融服務的數位流程改革，一來提升客戶體驗與黏著度，再者減少紙張與水資源的使用量，成效堪稱卓著，例如該行目前高達 83 % 信貸案件，來自於數位申辦管道，紙本申辦的佔比逐年下降。2019 年度凱基銀行線上申辦信貸及信用卡業務，加計電子帳單、eDM 等數位使用，總共為地球約降低 32 萬公斤的碳排放量，較 2017 年降低碳排放量大幅提升 509.5%。