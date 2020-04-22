無薪假風暴越演越烈 商研院餐飲零售人才培訓計畫上線

在新冠肺炎疫情的嚴重衝擊下，餐飲和零售業今年以來已成「慘業」之一，無薪假人數暴增，為因應此狀況，財團法人商業發展研究院今 (22) 日宣布辦理「餐飲與零售人才加值培訓計畫」，針對餐飲業、零售業等相關從業人員提供多元培訓課程，鼓勵企業讓員工適時進修、並以人才培訓取代減班休息或休假，提升人力資本和經營能力後，待市場復甦可望更快速與市場接軌。

據勞動部 20 日提供的最新數據顯示，目前全台灣實施無薪假企業家數達 636 家，受影響勞工人數已達 15634 人，雙創 10 年來新高，尤其全球製鞋龍頭寶成集團也計劃自 6 月開始放無薪假，每人每月至少要放 6 天，預計影響將超過 3000 人，為該集團成立以來首見，消息震撼市場。

而主計總處最新統計，2 月因辭職、解僱和退休等原因而減少的員工人數，較上月增加 2 萬 1000 人，又以住宿及餐飲業增加 1 萬 7000 人最多，反映新冠肺炎疫情衝擊就業環境。

老爺酒店執行長沈方正直言，服務業營業場域士氣低落，但建議相關從業人員，將疫情時期看成是學習進修的好空檔。

雲朗集團總經理盛治仁則呼籲相關從業人員，不要浪費一個好的危機，當所有人都面臨相同的危機，如何處理調整將可決定危機過後的體質，應拿出最正面積極的態度因應。

商研院進一步說明，此培訓計畫規劃實體課程及數位課程雙軌並行，考量疫情期間以防疫為重，以數位課程先行，待疫情趨緩再辦理公開的實體課程，而數位課程自今日正式啓動。

商研院副院長張皇珍表示，數位課程共提供 2000 組學習帳號開放申請，1 店 1 個帳號，企業內部可共同使用學習，額滿截止，帳號開通後可以使用至明年 6 月 20 日，參加對象除餐飲和零售業從業人員外，也歡迎批發及生活服務業參加，藉此提升服務業整體數位學習力，並推動企業運作升級或轉型。