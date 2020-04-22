油價崩跌受惠股 散裝航運最壞狀況已過 復甦在望

近來油價跌跌不休，北海布蘭特原油最新現貨報價又跌逾 37%，每桶僅剩 11.33 美元，雖造成全球金融市場大幅震盪，卻有助用油成本高的海運業者營運表現，再加上 BDI(波羅的海綜合指數) 一周來已漲逾 7%，反映中國復工帶動需求回溫，法人指出，隨著全球各地逐漸恢復經濟活動，加上第二季為農產品收成旺季，散裝航運市況已見觸底復甦。

在新冠肺炎疫情衝擊下，第一季 BDI 指數區間僅 400-700 點，低於去年的平均值 1350 點，中大型船舶現貨運價均低於航商營運成本價，第一季航商虧損壓力重。

不過，進入第二季後，儘管 4 月以來仍見到疫情衝擊歐美需求，使散裝航商反彈力道受限制，不過，近期油價暴跌，有利航商營運成本大幅下滑，法人更看好，即將進入下半年北半球穀物和煤炭運輸旺季，散裝運價有望出現較大幅度反彈，營運觸底回穩可期。

另一方面，法人也指出，目前中國鐵礦砂庫存量約 1.16 億噸，低於近 3 年平均 1.4 億噸水準，隨著中國基建計畫陸續出籠拉抬經濟，可望再拉升一波庫存回補需求。

而可留意的相關散裝航運業者有新興 (2605-TW)、台航 (2617-TW) 和中航 (2612-TW) 等。

法人說明，新興海岬型船舶僅 2 艘是合約船，其餘均為現貨船，可望受惠油輪租金走高提振運價；而中航營收來源是散裝和貨櫃陸運各占一半，隨著散裝市況有築底回穩之勢，搭配陸運具穩健獲利能力，營運可望轉好。

而台航近 2 年陸續建造新船舶，目前共有 8 艘在建新船，包括 6 艘 Panamax 和 2 艘 Handymax 型船舶，預計明年起陸續交船，可望呈現先蹲後跳模式。